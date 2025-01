Educação: um direito universal?

Hoje, 24 de janeiro, assinala-se o Dia Internacional da Educação, uma data que nos convida a refletir sobre a importância deste direito fundamental. No entanto, para milhões de crianças em todo o mundo, a educação permanece um sonho distante, esmagado por cenários de guerra e violência. Mais do que nunca, devemos lembrar-nos desta realidade e posicionar-nos como uma força em defesa da paz, da liberdade e do futuro destas crianças.

De acordo com dados recentes da Unicef, 473 milhões de crianças vivem em situação de conflito. Destas, mais de 50 milhões não têm acesso à educação devido à guerra. Desde 2005, mais de 104 mil crianças foram mortas ou mutiladas em conflitos por todo o mundo. 93 mil foram recrutadas por grupos armados, 26 mil sequestradas e mais de 15 mil sofreram violência sexual. Estes números traduzem uma tragédia humanitária que não pode ser ignorada.

Na Faixa de Gaza, a situação é particularmente alarmante Nos 15 meses de conflito que agora parece ter tido fim, dezenas de milhares de vidas foram perdidas, incluindo as de mais de 16 mil crianças. Nesta região, uma criança morre a cada hora e 85% das escolas palestinianas foram destruídas. Embora o combate ao terrorismo e a defesa de Israel sejam direitos legítimos, os ataques indiscriminados em Gaza configuram um terrorismo de Estado contra civis, grande parte deles crianças indefesas. Um Estado de direito distingue-se por não responder à barbárie com mais barbárie. Essa postura deve ser exigida a Israel, garantindo que o cessar-fogo em Gaza é definitivo.

Na Ucrânia, a invasão russa resultou na destruição de quase 4000 escolas, interrompendo o acesso à educação de cerca de 7 milhões de crianças e adolescentes. Este é um lembrete doloroso de que não podemos permitir que o tempo nos vença pelo cansaço nem que caia no esquecimento, negligenciando o apoio à Ucrânia e a condenação firme das ações do Kremlin.

A situação na Síria também é desoladora. Desde 2021, mais de 21 mil crianças foram mortas num conflito que devastou mais de metade das infraestruturas escolares do país. Por todo o mundo, há 50 milhões de crianças e jovens sem acesso à educação devido à guerra. Estes números são um apelo à ação: a paz não tem ideologia e o direito à educação não pode ser refém de disputas políticas.

O artigo 50.º da IV Convenção de Genebra obriga as potências ocupantes a assegurar o bom funcionamento das instituições dedicadas ao cuidado e à educação das crianças. No entanto, estas obrigações são sistematicamente violadas. A comunidade internacional tem falhado ao permanecer em silêncio perante esta tragédia humanitária.

Portugal, mesmo sem ser uma potência de influência global, carrega uma responsabilidade moral. Devemos exigir o cumprimento das Convenções de Genebra e usar o direito à educação como bandeira na candidatura a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Além disso, devemos liderar pelo exemplo, concedendo proteção temporária a jovens estudantes deslocados por conflitos armados, através da atribuição do estatuto de estudante em situação de emergência, por razões humanitárias, cumprindo efetivamente o Decreto-Lei n.º 62/2018, de 6 de agosto.

No debate público, tantas vezes se perde a noção e a razão. Mas é importante que fique claro. Condenar Vladimir Putin ou as ações de Israel não é uma questão partidária. É um imperativo moral que transcende ideologias. Estar do lado da paz e da humanidade significa defender o direito universal à educação, independentemente de nacionalidade, religião ou contexto político. Devemos lembrar-nos de todas as crianças vítimas de violações graves na Faixa de Gaza, no Burkina Faso, na República Democrática do Congo, no Myanmar, na Somália, no Sudão, na Síria, na Ucrânia e de tantas outras partes do mundo que não têm culpa nenhuma dos contextos em que estão inseridas.

Hoje, o Dia Internacional da Educação desafia-nos a sermos mais do que meros espectadores. Convida-nos a agir, a liderar pelo exemplo e a construir um futuro onde todas as crianças tenham o direito de aprender, crescer e sonhar.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico