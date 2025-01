Educação que tem de ser

À Beatriz, que acorda às cinco da manhã em Campo Maior, para ir para a escola mais próxima. Ao Luís, de Serpa, que tem de sair com o seu pai às seis e meia da manhã e fica quase uma hora à porta da escola, antes de abrir. À Luísa, de Idanha-a-Nova, que antes sequer de pensar em História e Geografia de Portugal já ajudou a preparar dois irmãos e a avó logo pela manhã. Ao Rodrigo, de Castro Daire, que chega à escola de barriga vazia e é lá que come pela primeira vez no dia. À Shirah, da Covilhã, recém-chegada ao país, que acabou de se sentar pela primeira vez numa escola. Ao Benjamim, de Manteigas, que faz o caminho a pé para a escola, depois de ter ajudado o tio com o rebanho. À Raissa, de Braga, que não gosta muito da escola, mas lá pode jogar à bola. Ao Gustavo, de Peniche, que fica até a escola fechar porque não consegue estudar em casa, porque os pais têm de trabalhar. À Maria, de Miranda do Douro, que viu o mar pela primeira vez na aula de Ciências. Ao Tarik, de Moura, que a caminho da escola treina palavras em português com um livro emprestado pela professora da biblioteca. À Lúcia, de Aljezur, que enquanto espera duas horas pelo autocarro para voltar da escola ficou a pensar no debate sobre liberdade na aula de Filosofia.

Hoje, até meio da manhã, uma série de crianças e jovens já percorreram quase um dia de trabalho só para chegar à escola. Outras têm quase tanta coisa complexa na cabeça como uma prestigiada CEO de uma multinacional. A maior parte delas cresce sem saber bem para que serve a escola, mas os adultos dizem que tem de ser. Algumas delas, nunca se sentiram tão sozinhas, mas, ao mesmo tempo, nunca se sentiram tão seguras.

Às mais de 1,6 milhões de crianças e jovens que se sentam hoje numa das nossas escolas. Às nossas escolas públicas, que além das suas obrigações de base, são casa, castelo e colo. Ao meu país, que tem mantido a promessa de garantir escolas abertas e uma educação livre e acessível. Ao meu país, que se mantenha distante de ventos de segregação e falta de humanidade. Aos adultos, mais ou menos eloquentes, que continuem a dizer que tem de ser.

No fim, a todas as crianças e jovens que irão resolver o que os adultos não conseguiram.

À Educação. Sempre.