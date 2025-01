Degradação visível

As cidades e localidades do país vivem dos impostos das pessoas e contribuições do tecido empresarial, em que o comércio local e a implementação de projectos locais de desenvolvimento poderão, segundo a sua dimensão, ter um impacto positivo na imagem das cidades, estando a mesma sujeita a críticas dos cidadãos.

Nem todas as localidades do país reúnem condições para um desenvolvimento acentuado, sendo por isso reduzidos os recursos financeiros disponíveis para a concretização de muitos autarcas, os quais se debatem nalguns casos com a deslocação dos seus habitantes para paragens mais promissoras que oferecem melhores oportunidades.

O desenvolvimento de uma localidade está também dependente daqueles que estão a dirigir os destinos da mesma, cuja escolha dos cidadãos se revela um fracasso, em comparação com as capacidades existentes, como é o caso da cidade de Sines, onde o investimento dos últimos anos não foi aproveitado para alterar o estado de degradação visível que se tem vindo a acentuar, e que poderia tornar Sines uma cidade mais acolhedora.

Américo Lourenço, Sines

Fontes renováveis

Gostava que alguém me explicasse, porque não entendo: se, como escreve o PÚBLICO, Portugal regista recorde em 2024, com 85% da electricidade produzida a partir de fontes renováveis e, após declínio do carvão, o gás está em queda na União Europeia, qual é a razão para a electricidade e gás que nós pagamos estarem cada dia mais caros?

Que eu saiba, nem o vento, nem o sol, nem o mar exigem pagamento por transporte, contratos internacionais a cumprir e direitos de autor.

O único motivo que consigo vislumbrar, mas não justificar: o repetente assalto ao bolso dos cidadãos por parte do Governo – sempre exímio a arranjar maneira de arrecadar cada vez mais dinheiro dos contribuintes para depois alegremente o desbaratar – e por parte das empresas, igualmente exímias a angariar cada vez mais lucros.

Por favor, em nome do meu sossego intelectual e, possivelmente, ingenuidade crónica, peço que alguém me elucide!

Correia Ribeiro, Lisboa

Sinfonia n.º 4 de Tchaikovski para Mark Rutte

Mark Rutte, secretário-geral da NATO, é o último caso de impreparação para ocupar importante cargo. Caso os países europeus não aumentem significativamente o orçamento para a Defesa, afirmou: “Ou aprendem a falar russo ou vão para a Nova Zelândia.”

Alguns comentadores adeptos da guerra consideraram uma afirmação-choque. A generalidade dos políticos não comentou tamanha boçalidade. Mark Rutte mais parecia um tasqueiro no intervalo de um jogo de futebol. Agora, começamos a perceber porque a classe política europeia é tão fraca.

Lembram-se num encontro de “políticos guerreiros” como foi classificado o físico de Vladimir Putin? Lembram-se dos comentários de Boris Johnson? Mark Rutte devia ler O Idiota, de Fiódor Dostoiévski, e O Nariz, de Nikolai Gogol. Rutter devia acordar ao som da sinfonia n.º 4, Harmonia, de Tchaikovski.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Deputados do Chega

Todos vemos André Ventura na Assembleia da República berrar, a propósito de tudo e de nada, "vergonha!"

Pela comunicação social sabemos que boa parte dos deputados do Chega já foi incriminada pela justiça. Agora o deputado desse partido Miguel Arruda, eleito pelos Açores, foi filmado no aeroporto de Lisboa a roubar malas. Pelo que se vê nos cartazes do Chega, e se ouve nas declarações dos seus deputados, parecerem ser os únicos que lutam contra os criminosos, quer sejam corruptos, quer sejam imigrantes.

O presidente do Chega pronunciou nove vezes a frase "encostem-nos à parede" no debate sobre a acção da PSP na referida rua. Parece-me que a PSP devia encostar à parede não os cidadãos comuns, comprovadamente pacíficos, mas sim alguns deputados do Chega, ou não seria?

Mário Pires Miguel, Reboleira

O ano zero da era Trump

2025 é o ano zero da era Trump, embora seja este o seu segundo mandato, após o interregno de quatro anos correspondentes à administração de Biden. E é o ano zero porque, sendo Trump uma personalidade pública já nossa conhecida, o que se espera neste segundo mandato do Presidente mais poderoso do mundo é tão imprevisível como assustador.

Desde logo porque ele diz que é um enviado de Deus (que o salvou de ser assassinado para cumprir uma missão – a de engrandecer a América) e que vai inaugurar uma nova “era de ouro”. Ora, é de fugir a sete pés de quem se atribui uma missão providencial e, ao mesmo tempo, promete trazer o paraíso. Nunca isso deu bom resultado, antes pelo contrário.

É o desastre o que está na forja de quem assim se apresenta. Trump faz mais lembrar um rei Ubu rodeado de personagens funambulescas para instaurar o caos, ou um daqueles imperadores de que fala a História, que tinham tanto de risível como de poder arbitrário. Estes seres que invocam o patrocínio de Deus para a sua causa fazem de Deus um ser manipulador e mefistofélico.

António Costa, Porto