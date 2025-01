2025: um ano bom para sonhar?

As mulheres parece terem sido feitas para sonhar o sonho dos homens. Se eles, por alguma razão, deixarem de sonhar, a vida delas transforma-se no penoso pesadelo de aguardar a sucessão dos dias.

Nas aves, sem correr o risco da generalização abusiva (o borrelho-ruivo faz parte da excepção), o macho é, por regra, dotado de plumagem nupcial vistosa, cabendo à fêmea a aparência baça e discreta, estratégia de disfarce no ambiente natural. Mas ao macho (se exceptuarmos de novo o borrelho-ruivo) cabe ainda a fantasia da sedução, a presunção do esplendor, a coragem da exposição e do confronto, a humilhação da espera e da recusa. Cabe-lhes a eles “sonhar” e a elas alimentar o sonho.

O mundo das aves não é muito diferente do dos humanos. As mulheres não têm coragem. Mas têm poder. Precisam de ter poder sobre os homens para lhes capturarem a coragem que elas para si cobiçam e de que são destituídas, e assim restabelecerem a estabilidade do mundo por que se regem. A sua coragem é outra de que falarei.

Em matéria passional, a história das mulheres é, salvo imensas e admiráveis excepções (Etty Hillesum, Sylvia Plath, Violeta Parra ou Carolina Loff, por exemplo, foram borrelhos-ruivos), um interminável rosário de desculpas e expedientes para não arriscarem uma unha por ninguém e se refugiarem nas muralhas domésticas, enquanto alimentam ilusões a homens que as amam e nelas depositam um amor que se estende muito para além deles e dessas muralhas. Os homens sensíveis ao frio, aos castigos e ao amor.

Elas deixam as grandes paixões, essas incómodas tarefas, aos homens, porque as acham insuportáveis, esforços desmedidos para que se não sentem preparadas, em conformidade com o seu espírito objectivo. A literatura e a história tendem a distorcer o papel da mulher, relegado à emotividade, facto que merece leitura mais cautelosa. Quando ouvimos falar dos amores de Inês (Camões os cantou), negligenciamos quem, raiando a loucura, não poupou nenhum algoz à ferocidade mais violenta e obrigou ao processo de trasladação mais aparatoso e absurdo de que há memória. De Penélope, o crivo dos símbolos mitológicos instruiu-nos para a paciência e abnegação da esposa dedicada, desprezando a imaginação que nela florescia e se tornava vívida na quimera de Ulisses, assim como o sonho de que ainda ela, na fantasia dos pretendentes, se alimentava. Penélope, com efeito, fazia correr os pretendentes. Casta?

Só aos homens é dada uma espécie de felicidade, que é a de saborearem com orgulho a sua determinação em se manterem apaixonados ou terem vivido em pleno os segredos de uma grandiosa ilusão. Às mulheres esse prazer é reduzido na justa proporção do seu desejo de serem amadas, formando pensamentos consoladores, destituídos, contudo, de uma beleza experimentada. Nelas, a beleza não vai além de ser imaginada. Mas já é bom. É por isso que a literatura está cheia de “acidentes namorados”, coita de amor, aegritudo e hereos, leia-se “melancolia de amor”, cujos sintomas a homens só afectam.

As mulheres parece terem sido feitas para sonhar o sonho dos homens. Vivem-no com escrupulosa expectativa. Mas se eles, por alguma razão, deixarem de sonhar, a vida delas transforma-se no penoso pesadelo de aguardar a sucessão dos dias. Gostam de ser surpreendidas, sim, mas não podem ser apanhadas desprevenidas: cultivam a defesa da reputação como se fosse esse o mais elevado valor humano, o que as distancia de outras causas. E se há coisa então em que a coragem as enforma, tem que ver isso com a vida prática. Corajosas, elas, no plano pragmático; eles, no especulativo. Eis a surpresa.

Conhecemos a coragem de muitas mulheres remetida à escrita de diários. Mas a essa coragem chama-se libertação. Ao contrário dos humanos, as aves não escrevem diários. Não é irónico