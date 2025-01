Final de semana com grande pré-carnaval, feira de empreendedorismo e "Ainda Estou Aqui"

Quer saber a boa do findi? O PÚBLICO Brasil preparou algumas sugestões para você.

No segundo final de semana em exibição em Portugal, o filme Ainda Estou Aqui segue na boca do povo, agora, com três indicações ao Oscar — Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz. Em Portugal, mais de 53 mil pessoas já assistiram ao longa dirigido por Walter Salles e já são 86 as salas de exibição. Só em faturamento bruto foram arrecadados 350 mil euros (R$ 2,2 milhões).

Lisboa terá um grande pré-carnaval nesse final de semana, organizado pela União dos Blocos de Carnaval de Rua de Lisboa, que reunirá 10 agremiações carnavalescas no Arroz Estúdios. Serão duas festas, uma no sábado, outra no domingo. O objetivo é esquentar os tamborins e angariar fundos para ajudar nas despesas dos blocos no carnaval.

Na Mouraria, tem a Feira de Empreendedorismo Migrante, que reúne música, criatividade e sabores. Realizada pela associação Renovar a Mouraria, que já existe há 15 anos e foi criada com o objetivo de promover a inclusão da comunidade intercultural local por meio do empreendedorismo de impacto social e a expressão artística. Além do mercado intercultural, terá DJ set e uma apresentação musical.

No Teatro Independente de Oeiras, segue a peça Diário de Pilar na Amazônia, com elenco que reúne atores brasileiros e portugueses. A obra fala das aventuras da menina Pilar e de seu grupo de amigos defendendo a Floresta Amazônica de madeireiros. Uma narrativa atual e com elementos do folclore brasileiro.

Também tem samba a cargo do Coletivo Gira em Marvila, que celebra três anos de música, animação e diversidade. Participação especial de Luca Argel e DJ Umafricana.

Sexta-feira 24 de janeiro

Deixa a gira girar a partir das 20h no Clube Oriental de Lisboa, na Praça David Leandro da Silva, 22, em Marvila. O Coletivo Gira celebra três anos de existência em mais uma noite especial de sua roda de samba, que, a cada semana, está mais animada. Com a participação de Luca Argel. Na cantina do espaço, o som é de Morena Rosa. Também haverá uma feira de mulheres empreendedoras.

Sábado, 25 de janeiro

Nos Jardins do Bombarda, tem a Feira Empreendedorismo Migrante, que reúne multiculturalismo, música, comida. Das 16h30 às 19h. Na área musical, integração luso-brasileira com as apresentações de Aida Rosa e Cláudio Nascimento.

Na Associação Cultural Arroz Estúdios, é possível curtir o primeiro dia do pré-carnaval com os blocos Baque do Tejo, Cuiqueiros de Lisboa, Bué Tolo, Blocu e Viemos do Egyto. A partir das 23h. Bilhetes na porta e pelo aplicativo Shotgun, a 7 euros. Na Avenida Infante Dom Henrique, AAFC no Beato.

Domingo 26 de janeiro

Segundo dia do pré-carnaval da União dos Blocos de Rua de Lisboa. A festa começará mais cedo, partir das 17h, no Arroz Estúdios, na Avenida Infante Dom Henrique, AAFC. A festa reúne os blocos Colombina Clandestina, Baque Mulher, Que Nem Jiló, Palhinha Maluca e Bloco Oxalá. Ingressos por 7 euros, no aplicativo Shotgun. Quem quiser comprar duas entradas paga 12 euros.

No Teatro Independente de Oeiras, prossegue a temporada da peça O Diário de Pilar na Amazônia, sempre às 15h30, também aos sábados. Bilhetes à venda no ticketline, entre 10 e 15 euros. Com os atores Roberto Bomtempo e Miriam Freeland.