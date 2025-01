A Netflix e os cinemas — não está a dar

Olá.

A Netflix já tem mais de 300 milhões de assinantes em todo o mundo, está ufana com as suas 16 nomeações para os Óscares deste ano, e o seu caminho para dominar o mundo do audiovisual continua sem grandes sobressaltos. Tirando aqueles que ficaram no espelho retrovisor, na esteira da pandemia, quando perdeu subscritores e teve de mudar de fórmula: mais lucros, mais títulos mais populares, prestígio em segundo lugar.

A relação entre a Netflix e a exibição cinematográfica sempre foi complicada. O presidente da Netflix, Ted Sarandos, fixou há meses a versão mais recente da sua mensagem: as salas de cinema não lhe interessam. Mas quando a festa maior do cinema celebra um filme Netflix, é outra cantiga. Mesmo assim, o press release da "vitória" de nomeações nos Óscares não fala em cinemas, só em filmes, e em particular em Emilia Pérez, que não nasceu um filme Netflix mas cujos direitos de distribuição para os EUA, Reino Unido e Canadá foram adquiridos pela Netflix. Em Portugal, estreou-se nas salas e não está na plataforma.

Mas se até aqui havia ainda questões sobre se cineastas como Martin Scorsese não prefeririam mesmo ter um filme em sala e não só os milhões da Netflix para produzir, e não havendo dúvidas de que a Netflix vai perseguir o Óscar para Emilia Pérez com unhas e dentes, nada como ouvir pelo buraco da fechadura para saber o que é realmente um cinema para Sarandos.

A seguir às apresentações de resultados trimestrais aos investidores, os responsáveis do serviço respondem a perguntas de analistas e outros agentes do mercado. É ali que ouvimos Ted Sarandos e Spencer Wang, vice-presidente de finanças e relações com os investidores, dar os seus palpites no crucial debate "Assalto ao Arranha-Céus é um filme de Natal?". Isto porque Bagagem de Mão, o filme que a plataforma estreou em Dezembro, é uma espécie de Assalto ao Aeroporto e foi "um óptimo exemplo de um filme nascido na Netflix que pode gerar um enorme público — na verdade, um dos produtores telefonou-me nas Festas para me dizer que isto era exactamente como ter um filme grande nos cinemas". Sarandos, registe-se, não opinou sobre Assalto ao Arranha-Céus; Wang acha que tanto o clássico de Bruce Willis quanto Bagagem de Mão são filmes de Natal.

A seguir é que vem o sumo. O próximo filme de Greta Gerwig, Narnia, é da Netflix e vai chegar no fim de 2026. E vai estrear-se em 368 salas IMAX nos EUA e mais algumas outras salas com esta tecnologia mundo fora. Pelo menos durante duas semanas, um filme que podia ser nado e criado na Netflix vai arrastar-se pelo vetusto mercado da exibição em grupo.

"Não há qualquer mudança quanto à nossa estratégia para os cinemas. A nossa estratégia base é dar aos nossos membros uma primeira janela de exibição exclusiva. A estreia de Narnia em IMAX é uma táctica de lançamento", respondeu Sarandos, admitindo que sim, muitas vezes só o fazem para se poderem qualificar para os prémios e para dar mais publicidade. Neste caso, é mesmo uma rodada promocional "diferenciada", acrescentou. Portanto, não permaneçam dúvidas — um cinema é um espaço de publicidade.

O que anda a ver

Fernando Vendrell, realizador e criador da série A Travessia, a estrear dia 17 na RTP1 e RTP Play

"Por motivos profissionais, a série que mais vi nos últimos tempos foi A Travessia. Depois de ver tantos filmes vintage dos anos 1920 aos anos 1970 sobre aviação, estou a mergulhar no universo do David Lynch por razões afectivas. Tenho seguido as séries portuguesas na RTP e a última que vi com mais atenção foi O Americano. Na Filmin gostei muito da série Ovni(s) com o Melvil Poupaud, divertida e espirituosa. Que aconselho para estes tempos agrestes."

Netflix

Sexta-feira, 24 de Janeiro

Código Trauma: Heróis de Serviço — Baek Kang-hyuk, um talentoso cirurgião especialista em zonas de guerra, lidera uma equipa de traumatologia. Série sul-coreana.

Os Machões — Série francesa que acompanha um grupo de amigos de longa data, cujas vidas são viradas do avesso pelas mulheres que os rodeiam. O patriarcado está abalado, pobre patriarcado.

28 de Janeiro

Liza Treyger: Night Owl — Espectáculo de comédia stand-up.

Quarta-feira, 29 de Janeiro

Seis Nações — Contacto Total — Os produtores da série Fórmula 1: A Emoção de um Grande Prémio agora voltam-se para o râguebi e para os bastidores do Torneio das Seis Nações de 2024. Oito episódios.

O Hooligan — Série polaca em que um adolescente se junta-se a um grupo de hooligans em que há mais do que rivalidade violenta com os adversários, mas também dinheiro a ganhar.

Caça ao Homem: O.J. Simpson — Documentário em quatro partes realizado por Floyd Russ que regressa ao caso ocorrido em 1995, o julgamento, o mediatismo e folclore em torno de um homicídio brutal.

Quinta-feira, 30 de Janeiro

Mo — Segunda temporada da série sobre Mo Najjar um palestiniano que procura obter cidadania nos EUA e vive entre duas culturas e três línguas. Agora, encontramo-lo na fronteira e só quer voltar a Houston para o tribunal ouvir o caso de pedido de asilo da sua família. É um apátrida apaixonado que só quer voltar à Palestina. Detalhe: esta série também é uma comédia. Criada pelos comediantes Mo Amer e Ramy Youssef e produção executiva da A24.

O Recruta — Mais uma segunda temporada, desta feita com o ídolo adolescente made in Netflix Noah Centineo, que continua a ser um advogado na CIA que quer subir na agência. E esta temporada mostra-lhe que na Coreia do Sul o perigo vem de dentro.

Amazon Prime Video

Quarta-feira, 29 de Janeiro

Operação Kandahar — Um agente da CIA destrói um reactor nuclear iraniano mas descobrem a sua identidade e tem de fugir com o seu tradutor, tendo 30 horas para chegar a Kandahar (Afeganistão). Com Gerard Butler Ali Fazal, Navid Negahban, Bahador Foladi, Nina Toussaint-White, Tom Rhys Harries, Vassilis Koukalani, Mark Arnold, Corey Johnson e Travis Fimmel.

Quinta-feira, 30 de Janeiro

You’re Cordially Invited — Dois casamentos são acidentalmente marcados para o mesmo dia e local, com o caos que se adivinha. Com Reese Witherspoon e Will Ferrell.

Apple TV+

Quarta-feira, 29 de Janeiro

Mythic Quest — Quarta temporada da série de comédia de culto criada por Rob McElhenney, Charlie Day e Megan Ganz em torno do mundo dos videojogos. De quem os faz e de quem os vive. Estreiam-se dois episódios e depois semanalmente há um capítulo novo até 26 de Março.

Max

Sexta-feira, 24 de Janeiro

C.B. Strike: The Ink Black Heart — Baseada nos romances de Robert Galbraith (ou seja J.K. "Harry Potter" Rowling), é uma série da BBC em quatro episódios centrada em Edie Ledwell, co-criadora de uma animação televisiva de culto, The Ink Black Heart, que é perseguida online por uma pessoa e que pede aos detectives Strike e Robin para investigar a identidade dessa figura, Anomie, e cruzamento com um assassinato.

The Man Who Played With Fire — Primeira temporada da série política sobre o assassinato não resolvido do primeiro-ministro sueco Olof Palme em 1986. Quatro episódios.

Segunda-feira, 27 de Janeiro

Beleza Fatal – É uma novidade na Max: uma novela. Passada no mundo da beleza, das cirurgias e dos tratamentos cosméticos. Protagonizada por Camila Queiroz e Camila Pitanga, bem como por Giovanna Antonelli.

Disney+

Sexta-feira, 24 de Janeiro

Canina — O título original é tão melhor que vamos só deixá-lo aqui a evocar: Nightbitch. Um filme da Searchlight Pictures protagonizado por Amy Adams que interrompe a sua carreira para ser mãe a tempo inteiro. Porém, num filme amplamente discutido quando da sua estreia nos EUA, a vida doméstica não é o que esperava. Misto de comédia e terror, baseia-se no livro de Rachel Yoder e é um retrato hiperrealista e surrealista da maternidade, religião e quejandas.

Terça-feira, 28 de Janeiro

Paradise — Nova série da plataforma que retrata uma comunidade fechada em que vivem os ricos e os importantes. Até um homicídio interromper o idílio. Cheira a White Lotus? Cheira a Big Little Lies? Com Sterling K. Brown, James Marsden ou Julianne Nicholson.

Quarta-feira, 29 de Janeiro

O Teu Amigo da Vizinhança Homem-Aranha — Série original Marvel de animação com o incontornável Peter Parker na sua versão "dores de crescimento". A ideia é abordar o super-herói com a mesma imaginação e traço diferente que fizeram os filmes do "aranhaverso".

RTP Play

Segunda-feira, 27 de Janeiro

A Travessia — Série de Fernando Vendrell sobre a odisseia e o sentido de aventura e inovação de Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Seis episódios. Com Gonçalo Waddington, Miguel Damião e Júlia Palha, entre outros.

Panda+

Domingo, 26 de Janeiro

Panda e os Caricas Quando Eu Crescer — Exibição exclusiva do espectáculo que percorreu sete cidades portuguesas com a música para crianças patrocinada pelo canal e pelo grupo formado para entreter ao vivo e no ecrã o seu público.

Perdido no streaming

A pedido de muitas famílias (ou vá, algumas, mas as famílias são o que são nas linhas que se seguem), onde está Twin Peaks no streaming português? Houve um marco, quando a Max ainda era HBO Portugal, em que as três temporadas da série de David Lynch e Mark Frost foi pela primeira vez junta num só sítio. Mas depois, com os direitos de exibição a esfumarem-se e novos players em acção, desapareceu. Mas podemos reportar directamente da linha da frente do televisor que as duas primeiras temporadas de Twin Peaks, bem como Twin Peaks: O Regresso, estão na SkyShowtime. Continuaremos a garimpar em busca da pérola Twin Peaks — Os Últimos Dias de Laura Palmer (1992).

Ler para ver

PÚBLICO: Netflix voltou a subir preços e Portugal foi um dos primeiros países afectados

PÚBLICO: As séries em streaming estão a contaminar a política

PÚBLICO: Severance: "Pode dizer-se que tenho um lado masoquista, criei uma empresa onde odiaria trabalhar"

PÚBLICO: Whiskey on the Rocks: quando o mundo esteve à beira da Terceira Guerra Mundial

The New York Times: Trump Returns, and So Does His TV Spectacle

The Guardian: An oral history of Twin Peaks by its unforgettable stars: ‘I put my waitress uniform on and began bawling’

Le Figaro: «Le patron de la CIA a adoré la série» : la riche épopée du Bureau des Légendes se poursuit



