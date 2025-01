Entrevistas com Kim Gordon e o realizador de "O Brutalista", com dez nomeações para os Óscares

"Mas eu sou mais artista visual do que música", assinala algures a meio da conversa com o Ípsilon. "Na verdade, vejo-me sobretudo como uma socióloga. Gosto de observar coisas, pessoas, culturas. O meu pai era sociólogo, talvez algo tenha vindo daí."

É Kim Gordon que o diz num sumarento perfil/entrevista que é o tema de capa desta edição. O pretexto é Object Of Projection, em Braga, mostra de trabalhos recentes da obra visual de uma referência incontornável do rock. Aos 71 anos, a ex-Sonic Youth continua com pica pelo futuro.

Los Angeles, onde vive, é palco de várias das obras mais recentes do portefólio de vídeos performativos de Kim Gordon. Como 12341 Branford St, Sun Valley (2022): Gordon toca guitarra eléctrica roçando-a, enfiando-a em viaturas despedaçadas de uma sucata num subúrbio de LA. O feedback e a dissonância, elementos centrais nos Sonic Youth e no resto da sua obra musical, são convocados para o que pode ser interpretado como um olhar sobre os detritos do capitalismo, da american way of life.

"Sinto que as coisas estão mesmo a chegar a um ponto crítico na América", afirma Gordon na conversa com Mariana Duarte. Falhada uma candidatura presidencial de Bernie Sanders, foi ficando cada vez mais "desesperançosa", mas acredita que "há muito tempo que o sonho americano não funciona".

Mudança de geografia: Angola. Com Pepetela. "Apesar da muita pobreza e tristeza que a vida lhes dá, os angolanos continuam pelo menos a tentar que os seus filhos tenham alguma coisa. Este povo tem uma capacidade de resistência impressionante", afirma o escritor, que volta aos romances depois de quatro anos sem vontade de escrever. Nesta conversa, ele que não gosta de entrevistas, fala de Benguela, de memória e da máquina que lhe impôs um estilo.

Novo ponto no mapa, São Tomé e Príncipe, território de Banzo. É a história de uma infecção, uma invasão de melancolia que infecta as pessoas escravizadas em São Tomé, em 1907. "Contando a história do que se passou ali, estava a dar um salto para o que se passa hoje. A nível pessoal, o mais importante foi ter-me afastado de coisas que vivi", diz a realizadora Margarida Cardoso.

A experiência do capitalismo na odisseia de um arquitecto em fuga do nazismo e que desembarca nos Estados Unidos. Em O Brutalista (com dez nomeações para os Óscares 2025), Brady Corbet banha-se nas águas da arte, da cultura e da política, banha-se na História. Vasco Câmara entrevistou o realizador.

Passa-Montanhas, o primeiro álbum dos Linda Martini com o novo quarteto, compromete-se com a ideia de conversar melhor — olhando para dentro e para fora. Avisam: "Nunca fomos tão pesados e nunca fomos tão silenciosos".

Também neste Ípsilon:

— Música (e cinema): o documentário Joan Baez — A Cantiga é uma Arma; novos discos de Cameron Winter (com quem falámos) e Jeff Parker;

— Exposições: as pinturas do palestiniano Jawad Al Malhi e Nampula Macua Socialismo, de Manuel Santos Maia (ainda só disponível na edição impressa);

— Livros: O que a Chama Iluminou, de Afonso Cruz (com quem conversámos – ainda só disponível na edição impressa); O Terceiro Reich do Sonho, de Charlotte Beradt.

Boas leituras!

