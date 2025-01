Trump ordena desclassificação de arquivos sobre homicídios de JFK e Martin Luther King Jr.

O 47.º Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ordenou esta quinta-feira a desclassificação dos arquivos do Governo relativos aos homicídios do ex-presidente John F. Kennedy, em 1963, e do activista Martin Luther King Jr., em 1968.

"Muitas pessoas esperaram por este momento durante longas décadas. Tudo será revelado", disse o Presidente dos EUA ao assinar o decreto na Sala Oval da Casa Branca.

Donald Trump mandou também desclassificar os arquivos do homicídio do antigo procurador e senador Robert F. Kennedy, ocorrido em 1968.

Robert F. Kennedy era irmão do ex-presidente norte-americano assassinado e pai de Robert F. Kennedy Jr., a escolha do actual Presidente, que tomou posse segunda-feira, para secretário da Saúde. Trump pediu que a caneta usada para assinar o decreto fosse entregue a Robert F. Kennedy Jr., avança a BBC.

RFK Jr., advogado e ambientalista norte-americano, tem colocado repetidamente dúvidas sobre as narrativas oficiais relativas aos homicídios do pai e do tio.

Donald Trump cumpre agora uma promessa que tinha feito no seu primeiro mandato, mas que na altura não consumou depois de desaconselhado pela CIA e o FBI.

John F. Kennedy foi assassinado a tiro por Lee Harvey Oswald, em 1963, em Dallas, Texas. O seu irmão Robert F. Kennedy foi baleado mortalmente quando se candidatava à presidência, em 1968, em Los Angeles. Martin Luther King morreu dois meses antes de RFK em Memphis, no Tennessee.