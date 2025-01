Estados Unidos congelam toda a ajuda internacional, com excepção para Israel e Egipto

O Departamento de Estado norte-americano decretou o congelamento imediato de todos os programas de ajuda internacional e de apoio ao desenvolvimento, durante 90 dias, enquanto decorre uma avaliação dos seus objectivos. A Administração Trump afirma querer garantir que a ajuda está alinhada com a sua política externa.

Há uma excepção de relevo, o apoio financeiro para fins militares destinado a Israel e ao Egipto, e outra que depende da interpretação da ordem anunciada esta sexta-feira, que indicia que pode estar assegurada a continuidade de programas de assistência alimentar. O sector aguarda uma clarificação.

Na frente do financiamento militar, aparenta estar suspenso com efeitos imediatos o apoio a países como Taiwan, a Ucrânia, a Geórgia ou a Colômbia. Mas ainda não é claro se a ordem abrange as verbas deste âmbito já autorizadas pelo Congresso.

O que parece ser certo é que se encontra imediatamente suspenso um vasto conjunto de programas de ajuda humanitária, de saúde (desde o combate à sida e à malária até à saúde materna e infantil), educação, desenvolvimento comunitário e económico, promoção da democracia e dos direitos das mulheres, ou de mitigação dos efeitos das alterações climáticas, e que estavam em marcha em dezenas de países, incluindo a Ucrânia e a Palestina. Milhões de pessoas beneficiam directa e indirectamente da ajuda norte-americana, incluindo populações refugiadas da Síria, do Sudão e de outros países em conflito.

“Isto vai matar pessoas. Se for implementado como está escrito, muitas pessoas vão morrer”, reagiu em declarações à Reuters Jeremy Konyndyk, o antigo responsável da Agência Norte-Americana de Ajuda ao Desenvolvimento (USAID).

"O Departamento de Estado largou uma bomba nuclear na assistência internacional", declarou fonte da diplomacia norte-americana ao jornal Politico.

Fim de consenso histórico em Washington

Em causa está todo um conjunto de iniciativas que, em 2023, movimentava mais de 70 mil milhões de dólares (66 mil milhões de euros). Está também em causa um vasto sector de organizações, públicas e privadas, com milhares de funcionários e voluntários em acção em todo o mundo, que executam programas de apoio e assistência financiados pelos Estados Unidos. Muitas já começaram a anunciar aos seus trabalhadores a possibilidade de suspensão ou término dos seus contratos.

A decisão da Administração Trump quebra um consenso de décadas entre republicanos e democratas acerca da importância humanitária e estratégica dos programas de assistência internacional e, ao mesmo tempo, expõe o Governo norte-americano a possíveis acções em tribunal pelo incumprimento de contratos entre Washington, organizações civis, empresas e países estrangeiros.

A ordem de suspensão imediata de actividades junta-se a outra orientação emitida esta semana que decretava o fim de qualquer iniciativa “DEI”, programas de diversidade, equidade e inclusão, no âmbito da ajuda internacional.