Escolhido por Trump para chefiar o Pentágono sobrevive a votação no Senado

A nomeação de Pete Hegseth para secretário da Defesa dos Estados Unidos avançou na quinta-feira no Senado, após uma votação muito apertada (51-49), abrindo caminho para a confirmação de uma das escolhas mais controversas do Donald Trump para a sua Administração. As senadoras republicanas Lisa Murkowski e Susan Collins juntaram-se aos democratas e votaram contra Hegseth, mas não conseguiram travar o processo, que deve terminar esta sexta-feira à noite.

Para além de lhe ser apontada falta de experiência, até dentro do próprio Partido Republicano, para a chefia das mais poderosas Forças Armadas do mundo, o antigo apresentador televisivo da Fox News e ex-militar foi denunciado por alcoolismo, abuso sexual e violência doméstica – alegações que nega.

Apoiante de políticas radicais como a militarização da fronteira com o México ou a imposição restrições a mulheres e pessoas transgénero no Exército norte-americano, Hegseth também é criticado pelas suas posições ultraconservadoras e anti-islão, explicadas no seu livro American Crusade: Our Fight to Stay Free (2020), onde defende uma “cruzada americana” e “santa” por um mundo branco, cristão e patriarcal, inspirada nos “cruzados cristãos que derrotaram as hordas de muçulmanos no século XII”.

Foram muitos os episódios em torno de Hegseth que suscitaram preocupação entre os senadores, incluindo uma alegação de agressão sexual em 2017 que não resultou em acusações criminais e que o veterano de guerra nega.

Segundo uma resposta dada pelo próprio a uma pergunta escrita que lhe foi endereçada pela senadora democrata Elizabeth Warren, o ex-apresentador do Fox & Friends (o programa de TV favorito de Trump) informou que fez um acordo e pagou 50 mil dólares (47,7 mil euros) à mulher que o acusou de violação, disse o gabinete de Warren à Reuters.

Num depoimento aos senadores que se tornou público esta semana, a ex-cunhada de Hegseth revelou ainda que ele abusou da sua segunda ex-mulher ao ponto de esta se ter escondido num armário e ter dado aos amigos uma palavra de código para usar numa situação de crise.

Pete Hegseth nega ter abusado de Samantha Hegseth e os senadores republicanos que o apoiaram disseram que se tinham reunido com ele, analisado o seu ficheiro do FBI e outros materiais, e dito que estão convencidos de que é o homem certo para dirigir o Pentágono.

“Após esta análise minuciosa, estou convicto de que o nomeado, o Sr. Hegseth, está preparado para ser o próximo secretário da Defesa e que as alegações que impugnam injustamente o seu carácter não passam no escrutínio”, afirmou o presidente da comissão das Forças Armadas do Senado, o republicano Roger Wicker.

Hegseth recusou, ainda assim, reunir-se com a maioria dos senadores democratas, incluindo os daquela comissão, que organizou a sua audiência de confirmação.

Antes da votação de quinta-feira, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, questionou: “De todas as pessoas que poderíamos ter como secretário da Defesa, Pete Hegseth é verdadeiramente a melhor que temos?” E deu a resposta: “Vá lá, sabem que não é. Sabem que ele não está nem perto!”

Se for confirmado como novo secretário da Defesa dos EUA, como se espera, Hegseth vai liderar 1,3 milhões de soldados no activo e cerca de um milhão de civis que trabalham nas Forças Armadas do país. Vai ainda decidir o destino dos quase mil milhões de dólares correspondentes ao orçamento anual militar norte-americano.