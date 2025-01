Dinamarca, EUA e Gronelândia vão debater segurança no Árctico

Ministro dinamarquês e secretário de Estado dos EUA discutiram Ucrânia, a segurança europeia e a situação no Médio Oriente e acordaram falar sobre Gronelândia em data posterior.

A Dinamarca acordou esta sexta-feira discutir a segurança na região do Árctico com Washington, revelou o ministro dos Negócios Estrangeiros Lars Lokke Rasmussen. O anúncio foi feito após uma conversa por telefone com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. Foi o primeiro contacto de alto nível entre Copenhaga e a nova Administração norte-americana, liderada por um Presidente, Donald Trump, que expressou a vontade de integrar a Gronelândia, território autónomo dinamarquês, nos Estados Unidos.

Rasmussen e Marco Rubio falaram durante cerca de 20 minutos, num "tom positivo e construtivo", e discutiram a Ucrânia, a segurança europeia e a situação no Médio Oriente, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros dinamarquês em comunicado.

O Presidente dos EUA admitiu, no início de Janeiro, que não se iria coibir de fazer uso da força para controlar a Gronelândia. A localização estratégica deste território ao longo da rota mais curta entre a Europa e a América do Norte, vital para o sistema de alerta de mísseis balísticos dos EUA, tornou-a uma prioridade para Trump. "A segurança no Árctico não constava da ordem de trabalhos, mas foi acordado que será discutida entre os Estados Unidos, a Dinamarca e a Gronelândia numa data posterior", afirmou o ministério dinamarquês.

O primeiro-ministro da Gronelândia, Mute Egede, que tem vindo a intensificar o seu apelo à independência, tem afirmado repetidamente que a ilha não está à venda e que cabe ao seu povo decidir o seu futuro. No dia 15 de Janeiro, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmou ter falado ao telefone com Trump e ter-lhe dito que cabe à própria Gronelândia decidir sobre uma eventual independência.

A Gronelândia pertence à Dinamarca há cerca de seis séculos. É, desde 1979, uma região autónoma, com competência para decidir praticamente sobre todos os aspectos da sua governação, à excepção da política externa e de defesa. Em 2009, conquistou o direito de poder decidir sobre a sua independência, mediante a realização de um referendo.

Depois de no primeiro mandato ter demonstrado interesse em comprar a Gronelândia, desta vez Trump admite ir mais longe, tendo escrito recentemente nas redes sociais que o controlo norte-americano da ilha é uma “necessidade absoluta” para a “segurança económica” e para a “segurança nacional” dos EUA.

A 8 de Janeiro, horas depois de o seu filho e conselheiro político Donald Trump Jr. ter viajado até Nuuk, capital da região autónoma dinamarquesa, com outros membros da equipa do Presidente eleito, sem qualquer agenda oficial, o à altura Presidente eleito disse, numa conferência de imprensa, que não excluía o uso da força para controlar a Gronelândia e o Canal do Panamá.

“Não. Posso garantir-vos que [não afasto] nenhuma dessas duas [hipóteses]”, respondeu, quando questionado sobre a acção militar e a pressão económica enquanto estratégias para cumprir o seu objectivo. “Não me vou comprometer com isso [exclusão dos dois cenários]. Pode ser que tenhamos de fazer alguma coisa”, insistiu, pondo em causa os direitos de soberania da Dinamarca sobre o território e sugerindo ainda que pretende valer-se da “força económica” para anexar também o vizinho Canadá.