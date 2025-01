Coreia do Norte prepara-se para enviar mais militares para a Rússia, diz Seul

EyePress News / EYEPRESS VIA REUTERS CONNECT

A Coreia do Norte está a preparar-se para enviar mais tropa para a Rússia para participarem na invasão da Ucrânia, de acordo com as chefias militares sul-coreanas.

Seul e Washington acreditam que o regime de Kim Jong-un enviou cerca de onze mil soldados e oficiais para apoiar a Rússia contra a Ucrânia – Pyongyang e Moscovo nunca confirmaram a cooperação no campo de batalha, embora os dois países tenham assinado um acordo de segurança no ano passado.

“Tendo passado cerca de quatro meses desde o envio de tropa para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, pressupõe-se que [a Coreia do Norte] esteja a acelerar os preparativos para medidas e envios [de militares] adicionais, num contexto de várias baixas e a ocorrência de prisioneiros”, afirmou o Estado Maior das Forças Armadas sul-coreanas através de um comunicado divulgado esta sexta-feira, citado pela agência Yonhap.

Segundo as informações recolhidas pelas autoridades ucranianas, as forças norte-coreanas têm estado envolvidas sobretudo na contra-ofensiva russa em Kursk, a província que está parcialmente ocupada pela Ucrânia desde Agosto e que Moscovo tem tentado recuperar.

Para Kiev, manter uma presença numa região russa é visto como um trunfo fundamental para eventuais negociações com a Rússia tendo em vista um cessar-fogo.

Seul também acredita que a Coreia do Norte está a fazer preparativos para lançamentos de armas avançadas, como satélites-espião ou mísseis de longo alcance, mas não considera que isso esteja iminente.

A entrada da Coreia do Norte ao lado da Rússia na guerra contra a Ucrânia foi um dos principais desenvolvimentos do conflito prestes a cumprir três anos, conferindo-lhe uma dimensão internacional inédita. Vários relatos divulgados pelas autoridades ucranianas dão conta de que o contingente norte-coreano em Kursk tem sofrido baixas pesadas, apesar de estar a permitir que a Rússia consiga ganhar terreno na região.

Esta manhã, a Ucrânia realizou um dos maiores ataques aéreos contra o território russo, tendo atingido uma refinaria de petróleo na província de Riazan, a sudeste de Moscovo, uma fábrica de microchips em Briansk, no oeste, além de alvos próximos da capital.

O Governo russo disse que destruídos 121 drones ucranianos e o autarca de Moscovo, Sergei Sobianin, informou que as defesas anti-aéreas da cidade interceptaram alguns deles.

O principal impacto da vaga de bombardeamentos ucranianos desta sexta-feira foi sentido na fábrica de microchips Kremnii, em Briansk, uma das maiores em toda a Rússia, que se viu forçada a suspender a produção. Foram danificadas instalações de produção e o armazém de produtos acabados, de acordo com a direcção da empresa estatal.

Esta fábrica fornece os componentes para os sistemas de mísseis Pantsir e S-500, e também para os mísseis de cruzeiro Kalibr, segundo a imprensa russa, e foi a terceira vez que foi atingida desde o início da invasão russa da Ucrânia.