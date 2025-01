Autoridades migratórias fazem rusga em empresa de português em Newark

Uma empresa de distribuição de marisco em Newark, cidade no estado de Nova Jérsia com uma forte presença de portugueses e luso-descendentes, foi esta quinta-feira alvo de uma rusga executada pelo ICE, a polícia norte-americana de imigração e controlo de fronteiras, informou o presidente da câmara Ras J. Baraka. A operação resultou num número indeterminado de detenções.

A empresa visada é detida por um português, apurou o PÚBLICO. Segundo a organização local de defesa de direitos dos imigrantes New Labor, citada pela estação de televisão Univision, os detidos serão oriundos da América Latina.

O PÚBLICO perguntou ao consulado-geral de Portugal em Newark se tem conhecimento de algum cidadão nacional ou luso-descendente que tenha procurado apoio consular, mas ainda não obteve resposta.

Esta quinta-feira, o ICE anunciou através das redes sociais a intercepção de 538 pessoas e a detenção de 373 indivíduos em todo o país, sem oferecer mais detalhes. A agência policial disse não comentar investigações em curso. A acção desta quinta-feira em Newark será uma das primeiras no âmbito das ordens de detenção e deportação de imigrantes indocumentados decretadas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, a decorrer numa "cidade santuário", designação dada a zonas onde as autoridades locais têm como política não cooperar com as autoridades migratórias federais.

Não foi contudo a única a ocorrer nos últimos dias, registando-se a detenção pelo ICE de um número indeterminado de pessoas noutras "cidades santuário" como Nova Iorque e Boston.

De acordo com o autarca de Newark, eleito pelo Partido Democrata, a operação resultou na detenção de “residentes indocumentados, bem como de cidadãos”, criticando o facto de a acção policial ter decorrido “sem a apresentação de um mandado” judicial.

“Um dos detidos é um veterano das Forças Armadas norte-americanas que sofreu a indignidade de ver questionada a legitimidade dos seus documentos militares”, denunciou Ras J. Baraka em comunicado.

“Este acto escandaloso viola claramente a 4.ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante o direito de as pessoas estarem protegidas pessoalmente, e as suas casas, documentos e bens, contra buscas e apreensões injustificadas”, prossegue o mayor de Newark, que acrescentou que a cidade “não ficará impávida enquanto há pessoas a serem aterrorizadas de forma ilegal”. O autarca remeteu mais informação para uma conferência de imprensa que terá lugar na sexta-feira.

Para além da presença de uma comunidade portuguesa e luso-descendente antiga e bem integrada, bem como uma crescente comunidade brasileira, Newark conta com inúmeros imigrantes hispânicos, nomeadamente da Venezuela e do Equador, que chegaram mais recentemente. A sua presença é particularmente visível na zona do Ironbound, morada de comércios, restaurantes e locais de convívio da comunidade portuguesa.