Ramalho Ortigão vai ter habitação partilhada, mas para já será um polo da biblioteca

A possibilidade havia sido levantada há cerca de um ano e confirma-se: a Câmara do Porto mantém a “vontade” de avançar com um projecto de habitação partilhada no edifício da escola Ramalho Ortigão, desactivada neste ano lectivo e “o projecto está a ser desenvolvido”, adianta o gabinete de comunicação da autarquia ao PÚBLICO, não avançando mais pormenores.

Quando o actual vice-presidente da câmara falou do assunto numa assembleia municipal, em Maio de 2024, a possibilidade de fazer habitação partilhada na desactivada escola da zona oriental da cidade já existia, mas estavam a ser estudadas “todas as alternativas”. Agora, segundo o executivo, essa decisão estará tomada.

A empreitada irá arrancar, no entanto, no tempo do autarca Rui Moreira. O que acontecerá ainda neste mandato, pelo menos em parte, é a transformação da escola para que o espaço possa acolher uma “parte significativa da equipa da Biblioteca Pública Municipal do Porto”, encerrada desde Abril passado e com início da empreitada de reabilitação e ampliação prevista para Abril este ano.

Estacionamento caótico é frequente naquela zona da cidade Nelson Garrido Câmara do Porto diz que tem um projecto de habitação partilhada para a antiga escola Nelson Garrido Alunos da escola Ramalho Ortigão passaram para o renovado Alexandre Herculano Nelson Garrido Escola Ramalho Ortigão Nelson Garrido Fotogaleria Estacionamento caótico é frequente naquela zona da cidade Nelson Garrido

É uma mudança de planos. Numa primeira fase, este pólo esteve previsto para a escola Pires de Lima, na Rua de António Carneiro. “Após avaliação de custo/ benefício, constatou-se que não era a melhor solução”, justifica a autarquia. “A escola Ramalho Ortigão exige uma menor intervenção, custos mais reduzidos, com maiores benefícios, nomeadamente a possibilidade de abertura de um espaço de leitura de livre acesso, para além da área de consulta de periódicos

Uma parte da equipa da biblioteca irá ser transferida para a rua Dr. Sousa Ávides, junto às piscinas de Campanhã, “ao longo dos próximos dois meses”. Após a retirada do equipamento escolar que ainda ali estava e de serem realizadas obras sumárias pela empresa municipal Domus Social, “estão a ser instaladas estantes, armários e o equipamento necessário” para as equipas trabalharem.

Nesta espécie de pólo da biblioteca pública ficará “em depósito os periódicos para consulta de investigadores, havendo uma sala de consulta”. Quando as “pequenas obras de adaptação do espaço” estiverem concluídas – o que está previsto para Outubro de 2025 –, toda a equipa, cerca de 60 pessoas, ficará instalada no Ramalho Ortigão. No antigo ginásio da escola será também instalada “uma sala de leitura e espaços dedicados a mediação”.

Desde o encerramento temporário da biblioteca pública e até ao final da obra, foi reforçado o trabalho da biblioteca Almeida Garrett e criaram-se as chamadas bibliotecas errantes. Neste momento estão em funcionamento a Biblioteca Popular de Pedro Ivo (para crianças), a Biblioteca Digital Eugénio de Andrade, a Biblioteca de Autores Portuenses (no liceu Alexandre Herculano), a Biblioteca de Arqueologia (Reservatório da Pasteleira), a Biblioteca da Casa Marta Ortigão Sampaio, a Biblioteca de Assuntos Portuenses (Casa do Infante), a Biblioteca de Cinema do Cineclube do Porto (Casa do Infante) e o bibliocarro. Ao longo deste ano, estarão a funcionar a Biblioteca de Periódicos (na escola Ramalho Ortigão) e a Biblioteca Eugénio de Andrade e Biblioteca do Douro (Alfândega Nova).

Junto ao Ramalho Ortigão, uma zona residencial de Campanhã a poucos minutos da estação ferroviária, encontra-se a piscina de Campanhã, várias garagens de automóveis e um infantário frequentado por mais de 100 crianças. Em alguns períodos do dia, o caos instala-se e o estacionamento indevido torna o lugar intransitável. Há carros parados nas faixas de rodagem, em cima dos passeios, em segunda e terceira filas, a impedir a passagem de carrinhos de bebé ou pessoas com mobilidade reduzida. Em frente à instituição no Largo de Godim, o passeio é estreito e não existe nenhuma via Kiss & Ride, que permite aos condutores deixar as crianças na escola de forma segura e rápida.

Tendo em conta a previsão de aumentar ainda mais a frequência desta zona, seja com a instalação provisória do pólo da biblioteca seja com a habitação partilhada, o PÚBLICO questionou a Câmara do Porto sobre a existência de algum tipo de plano urbanístico que acautelasse essa sobrecarga. O gabinete de comunicação diz que existem planos para o Largo do Godim, a poucos metros da entrada do Ramalho: “Informa-se que está em curso, numa fase muito inicial, o desenvolvimento de projecto para a requalificação e beneficiação do espaço público.”