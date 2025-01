Centro para recuperação de feridos de guerra sem dinheiro para se manter aberto

O portão aberto de par em par não está apenas à espera de um camião com donativos (pomadas com antibiótico) que há-de chegar neste final de Janeiro. Está há meses à espera de ver entrar por ali grupos de homens feridos na guerra da Ucrânia. Foi para isso que nasceu, no Verão passado. Mas depois do primeiro grupo, em meados de Junho, nunca mais chegou ninguém.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt