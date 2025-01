Shein diz que não autoriza algodão chinês em produtos vendidos nos EUA

A plataforma de ultra fast-fashion diz que, em 2024, apenas 1,3% do algodão veio de regiões não aprovadas, enquanto se prepara para entrar na Bolsa de Londres.

A retalhista online de moda ultra rápida Shein exige que os seus fabricantes contratados apenas adquiram algodão de regiões aprovadas, que não incluem a China, para os produtos que vende nos Estados Unidos, o seu maior mercado, informou a empresa nesta sexta-feira.

As proveniências aprovadas de algodão incluem Austrália, Brasil, Índia, Estados Unidos e, “em casos limitados”, certos países da Europa, Médio Oriente e África, e do Sudeste Asiático, enumerou a advogada da Shein para a Europa, Médio Oriente e África, Yinan Zhu, em provas escritas apresentadas a uma comissão parlamentar britânica.

Zhu disse que essa exigência é para que a Shein cumpra a Lei de Prevenção do Trabalho Forçado Uigure, legislação destinada a proibir a entrada nos Estados Unidos de produtos fabricados com trabalho forçado na China.

A Shein tem enfrentado acusações de que os seus produtos contêm algodão da província de Xinjiang, onde os EUA e as ONGs acusaram o governo chinês de trabalho forçado e de abusos dos direitos humanos contra o povo uigure. Pequim nega a existência de abusos.

A plataforma, que vende em 150 mercados mundiais, afirmou que o código de conduta para fornecedores que proíbe o trabalho forçado se aplica independentemente do país onde os seus produtos são vendidos. Mas não especificou se as restrições sobre as fontes de algodão se aplicam aos produtos vendidos noutros mercados, como o Reino Unido, onde está a planear uma oferta pública inicial na bolsa.

“Não proibimos a utilização de algodão chinês nos nossos produtos, especificamente quando essa utilização não infringe as leis e os regulamentos das jurisdições em que operamos”, escreveu Zhu.

A Shein, tal como muitos outros retalhistas de vestuário, recorre à empresa de testes isotópicos Oritain para verificar a origem do algodão nos seus produtos e verificar se provém de fontes não aprovadas. Os testes efectuados em 2024 revelaram que 1,3% do algodão da Shein provinha de regiões não aprovadas, declarou a advogada, sem especificar quais.

Zhu representou a Shein numa audiência parlamentar a 7 de Janeiro, mas recusou-se a responder às repetidas perguntas dos legisladores sobre a utilização de algodão da China, o que suscitou críticas do presidente da comissão parlamentar, Liam Byrne. O deputado levantou então preocupações junto da Autoridade de Conduta Financeira (FCA, na sigla original), responsável pela aprovação da entrada da Shein na Bolsa de Londres.

Byrne planeia escrever à Shein para perguntar novamente se a empresa envia produtos com algodão de Xinjiang para a Grã-Bretanha, avançou um porta-voz da comissão de Negócios e Comércio. O porta-voz afirmou que a empresa não tinha respondido à pergunta do deputado nas suas provas escritas.

Numa resposta a Byrne publicada na sexta-feira, a directora-geral da Bolsa de Valores de Londres, Julia Hoggett, disse não poder comentar casos específicos, mas afirmou que o controlo exercido sobre as empresas que pretendem aceder aos mercados públicos do Reino Unido proporciona um nível mais elevado de disciplina e transparência do que se essas empresas continuassem a ser propriedade privada.

Numa carta separada, o director executivo da FCA, Nikhil Rathi, afirmou que a autoridade reguladora pretende garantir que qualquer pedido para entrar na bolsa faça todas as divulgações necessárias para que os potenciais investidores compreendam os riscos legais. O processo de análise, acrescentou, também envolve verificações dos antecedentes da empresa, dos seus gestores de topo e dos membros do conselho de administração. Rathi não mencionou especificamente a Shein.