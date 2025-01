Na sua primeira exposição de moda, Louvre mostra ligação da alta-costura à arte

Com mais de 500 mil peças de arte no acervo e 230 anos de história, “paradoxalmente”, o Museu do Louvre não tem uma colecção de moda. E não é para já que isso vai mudar. Contudo, reconhecendo a importância da moda enquanto forma de diálogo com todas as artes, o museu mais visitado do mundo prepara-se para abrir a primeira exposição dedicada ao vestuário a partir desta sexta-feira. Louvre Couture inclui quase uma centena de “peças-chave da história da moda contemporânea” desde os anos 1960, incluindo 45 casas como Balenciaga, Chanel, Dior, Givenchy, Mugler, Jean Paul Gaultier ou Iris van Herpen.

