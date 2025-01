Natal deu impulso à Burberry graças aos compradores americanos

As acções do conglomerado de luxo Kering também ganharam 8%, enquanto as do conglomerado líder do sector LVMH subiram 3%.

A Burberry anunciou queda de 4% do último trimestre de 2024 graças à época do Natal, em especial nas lojas norte-americanas. Apesar de ser um declínio, os resultados desta sexta-feira superaram as expectativas, um passo encorajador nos esforços de recuperação da marca de luxo britânica.

As acções da Burberry subiram mais de 14%, com os investidores a saudarem o sinal de melhoria da procura, aumentando a esperança de que a confiança dos compradores de luxo esteja a regressar. As acções do conglomerado de luxo Kering também ganharam 8%, enquanto as do conglomerado líder do sector LVMH subiram 3%.

O CEO da Burberry, Joshua Schulman, que assumiu o comando da marca em dificuldades há seis meses, disse que a publicidade pensada para a época das festas, que destacava as emblemáticas gabardines e cachecóis, mais do que malas e sapatos, ressoou com uma ampla gama de clientes.

A estratégia de Schulman consiste em colocar a tónica nos produtos mais conhecidos da Burberry para reconquistar os clientes que, segundo ele, foram alienados por modelos menos reconhecíveis e preços mais elevados.

“Embora reconheçamos que ainda estamos no início da nossa transformação, sentimo-nos encorajados pela resposta dos clientes e parceiros durante o período festivo”, afirmou a empresa em comunicado.

Os analistas esperavam um declínio de 12% nas vendas comparáveis para o terceiro trimestre de 2024 da Burberry, que foi analisado até 28 de Dezembro.

“Consideramos estes resultados como um primeiro (e precoce) passo na direcção certa”, afirmaram os analistas do RBC, especialista em mercados de capitais.

Os analistas do Citi afirmam que as fortes vendas recentemente registadas pela Richemont e pela Brunello Cucinelli poderão contribuir para que os investidores se sintam mais optimistas em relação a casos de viragem no sector do luxo como o da Burberry.

Melhoria transversal

Os Estados Unidos foram a única região que registou um crescimento, com um aumento das vendas de 4% no último trimestre. A Burberry informa que Nova Iorque, onde a marca abriu uma loja renovada na 57th Street, teve um bom desempenho.

Mas todas as regiões registaram uma melhoria em relação ao trimestre anterior. As vendas na Ásia-Pacífico caíram 9%, após um declínio de 28% no segundo trimestre, enquanto as vendas na Europa, Médio Oriente, Índia e África caíram 2%, em comparação com uma queda de 10% anteriormente.

O vestuário exterior e os cachecóis tiveram um desempenho superior a nível global, acrescentou ainda a Burberry.

A empresa disse que agora é mais provável que obtenha lucros durante o seu ano fiscal, esperando compensar a perda operacional ajustada de 41 milhões de libras (cerca de 49 milhões de euros) que registou no primeiro semestre.