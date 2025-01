Cultas e Vinho Verde com Paula Moura Pinheiro

A convidada deste terceiro episódio é Paula Moura Pinheiro. Jornalista com exposição na televisão, na rádio, e que começou a carreira na imprensa, vê-se como “alguém da imprensa que faz televisão”. Explica que se tem centrado no presente, tentando não se distrair com passado e futuro. Assim, pensa sobre a passagem do tempo – e a idade que daí decorre: 60 anos. Garante que nunca se sentiu tão bem. “Queres voltar a ter 20 anos?” A resposta: “Deus me livre!”.

Fala ainda da sua experiência com o programa “Visita Guiada”, revela que parte do processo é a sua favorita – e partilha detalhes da preparação deste programa da RTP que faz há dez anos. Sempre muito envolvida na luta pelos direitos das mulheres, reflecte sobre os desafios que ainda há pela frente.

Neste episódio de “Cultas e Vinho Verde”, fazem-se balanços de copo na mão, neste caso de Avesso da Casa de Vilacetinho.

Duas mulheres e um copo de vinho. O início perfeito para uma conversa sobre a vida, cultura, histórias e pensamento.