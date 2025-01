O que Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres precisam fazer para vencer o Óscar

Com Ainda Estou Aqui indicado a melhor filme do ano nos Óscares, feito nunca antes alcançado por uma longa-metragem brasileira, começa agora uma nova fase da campanha que definirá os rumos da sonhada coroação em Hollywood.

Desde o ano passado, Fernanda Torres, que disputa a estatueta de melhor actriz, o realizador Walter Salles e o resto do elenco estão a promover o filme em cidades centrais para a indústria, como Los Angeles, Londres e Cannes.

Mas, agora, essa maratona deve ficar mais intensa. O objectivo principal é fazer com que Ainda Estou Aqui seja visto pela maior quantidade possível de votantes do Óscar, grupo formado por mais de 10,5 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos. São pessoas que trabalham directamente com o cinema. Isso deve estender-se até o dia 18 de Fevereiro, data limite para os votantes mandarem as suas escolhas finais. A cerimónia de entrega dos prémios vai acontecer duas semanas depois, no dia 2 de Março.

Nesta fase da premiação, com os indicados já definidos, os votantes podem eleger os seus favoritos em todas as categorias. É diferente da etapa anterior, quando foram definidos os indicados e apenas profissionais da área correspondente a cada troféu podiam votar — ou seja, actores seleccionaram os indicados às categorias de actuação, cineastas escolheram os concorrentes a melhor realização e assim por diante.

Mas há excepções, como a categoria de Melhor Filme Estrangeiro, para a qual todos os votantes podiam dar palpites desde a escolha dos indicados. É possível atestar, então, que Ainda Estou Aqui já fora visto por boa parte dos membros da Academia, dado que alcançou a lista de cinco indicados numa disputa que tinha dezenas de filmes feitos no mundo todo.

No entanto, para Fernanda Torres, o cenário muda. Nomeada, a actriz passa a depender do apreço não só dos votantes que trabalham como actores, mas de todos os membros da Academia. Por isso, a brasileira, que conquistou o Globo de Ouro para Melhor Actriz, no primeiro domingo deste ano, vai voltar a Los Angeles até 8 de Fevereiro para a nova maratona. A sua agenda inclui participar em programas de televisão, ir a eventos glamourosos e acompanhar exibições do filme.

Rodrigo Teixeira, produtor de Ainda Estou Aqui, diz que as cidades a serem visitadas e o orçamento dessa etapa de divulgação ainda serão definidos pela Sony Pictures, distribuidora do filme nos Estados Unidos. Ele respondeu à Folha durante uma reunião com executivos da empresa.

É esperado que a Sony invista mais dinheiro na campanha do filme brasileiro, dado que O Quarto ao Lado, de Pedro Almodóvar, também lançado pela empresa, ficou de fora da corrida aos Óscares.

Especialistas em cinema ouvidos pela Folha afirmam que Ainda Estou Aqui terá um difícil rival em Emilia Pérez, filme francês que concorre a 13 estatuetas e foi líder nas nomeações.

"Hoje o universo de votantes se ampliou", disse o realizador Walter Salles, quando o filme ainda tentava uma vaga entre os nomeados. "Mas a Academia ainda não é equilibrada. Os países da América do Sul juntos têm aproximadamente o mesmo número de votantes que a França."

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo

