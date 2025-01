Mais acessível, Museu da Chapelaria reabre este sábado e tira o chapéu à Dior

É o mesmo museu, mas é “um museu quase novo”. É desta forma que Tânia Reis, directora do Museu da Chapelaria, em São João da Madeira, resume o resultado de seis meses de obras no equipamento cultural que celebra 20 anos este 2025. As portas reabrem ao público este sábado, 25, com a exposição permanente reformulada e duas exposições temporárias com um chamariz de peso: o nome Maison Dior diz-lhe alguma coisa?

Na tarde de quinta-feira, enquanto ainda decorriam os trabalhos de montagem e os acertos finais nas diferentes salas expositivas para que nada falhe na inauguração marcada para as 14h30 de sábado, Tânia Reis recebeu e guiou o PÚBLICO por este museu que se apresenta de cara lavada. Fruto de uma candidatura ao ProMuseus - Programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de Museus, que comparticipou as obras em 50.000 euros (os restantes 40.000 foram suportados pela Câmara Municipal de São João da Madeira), a reformulação do Museu da Chapelaria visou sobretudo torná-lo “mais inclusivo e acessível”.

Quem já conhecia o museu, notará certamente as mudanças. Quem não conhecia, vai entrar num museu mais fácil de percorrer, mais intuitivo, mais leve até. “Era comum antes ouvirmos, de pessoas que não faziam visitas orientadas, coisas como ‘Não estou a perceber nada’. Agora, o percurso tem direcções de orientação, com recurso a plantas de relevo legendadas em português, inglês e braille, e um piso pododáctil, que, para além das pessoas com dificuldades de visão, acaba por ajudar todos os visitantes a saberem que direcção podem tomar”, realça Tânia Reis.

“Mais do que apenas a acessibilidade física – que também foi uma preocupação, veja-se, por exemplo, que somos agora o primeiro equipamento cultural do país com um fraldário acessível, para utilização de crianças e adultos –, tratou-se também de tornar o museu intelectualmente acessível”, prossegue a directora, garantindo que, agora, “toda a gente vai perceber o que aqui se mostra”. Que é, no essencial, a história da indústria chapeleira no país e no concelho, que passou muito pela Empresa Industrial de Chapelaria, fundada em 1914 e que laborou até 1995, justamente no edifício que alberga o museu há 20 anos.

Entre matérias-primas, maquinaria, ferramentas, fotografias, recortes de jornais e, claro, muitos exemplares mais ou menos elaborados, a exposição permanente, à qual foram acrescentados mais conteúdos sobre a indústria chapeleira, bem como memórias de antigos funcionários, reconstitui, passo a passo, o processo produtivo de um chapéu. No vão do primeiro para o segundo piso, há uma novidade: uma instalação com vários chapéus, feitos com desperdícios da Fepsa, outra empresa de São João da Madeira, que se dedica à produção de feltros, matéria-prima fundamental na indústria chapeleira. E Tânia Reis faz questão de realçar uma outra novidade: “Praticamente inexistente na anterior museografia”, o papel “da mulher operária” ganhou agora destaque na linguagem expositiva.

Para assinalar a reabertura, o Museu da Chapelaria terá patentes, até 20 de Abril, duas mostras de peso: ambas gravitam à volta da marca francesa de alta-costura Maison Dior. Uma delas, talvez a que mais encherá o olho aos visitantes, traz a São João da Madeira 15 chapéus da colecção Dior, através da colaboração com o Museu Christian Dior, de Granville, França. “Foi uma exposição feita à medida para a nossa sala de exposições temporárias e o facto de a Dior ter confiado em nós deixa-nos muito orgulhosos. Um vestido é delicado, mas um chapéu é uma peça ainda mais delicada. Deram-nos um grande voto de confiança. E certamente que isso vai consolidar a nossa posição museológica a nível internacional”, congratula-se Tânia Reis.

Com “mais de 3000 chapéus” à sua guarda, o museu de São João da Madeira tem um que ostenta precisamente a marca francesa e que agora, em destaque numa vitrine, dá as boas-vindas a quem chega à exposição Dior na Imprensa Feminina Portuguesa. Esta mostra resulta de uma investigação do próprio Museu da Chapelaria, que analisou três revistas – Eva, Modas & Bordados. Vida Feminina e Voga – para perceber “o impacto do estilo new look, criado por um dos mais importantes costureiros da história da moda, na elite da sociedade portuguesa” entre 1947 e 1957, data da morte de Christian Dior.

O bilhete normal de entrada no Museu da Chapelaria custa três euros e dá acesso à exposição permanente e às temporárias. Mais informações e horários em www.museudachapelaria.pt.