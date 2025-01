Sintra, dama das camélias: exposição e vistas para celebrar a divina flor

Em Fevereiro, Sintra celebra as suas camélias: Exposição dias 22 e 23, visitas a quatro colecções, incluindo a abertura inédita de duas quintas privadas: a do Relógio e a da Cabeça.

Sintra convida a conhecer as suas camélias com visitas temáticas e o regresso da grande exposição anual. Com as cameleiras em flor, adornando jardins e quintas da região, a vila tem um programa colorido para Fevereiro, em que se inclui um evento inédito: entre as duas centenas de quintas existentes no território, há duas, privadas, que abrem pela primeira vez para visitas às suas colecções de camélias.

A primeira na agenda é a Quinta do Relógio, no dia 1 de Fevereiro: visita a partir das 11h a um espaço que, “desde o século XIX” é marcado pela “presença de um pavilhão neo-mourisco. Nas últimas décadas de oitocentos desenvolveu-se na propriedade um jardim privado onde, junto de um grande lago, foram plantadas espécies raras como magnólias, araucárias, sequóias e fetos arbóreos, entre dezenas de camélias e de fúcsias”, explica-se. O detalhe: “Os jardins encontram-se na fase final de recuperação e abrem a título excepcional para esta visita.”

A segunda é a Quinta da Cabeça, a 15 de Fevereiro, também às 11h. Os seus “edifícios mais antigos são dependências agrícolas medievais. Os jardins da quinta desenvolvem-se em patamares, o que sugere uma sucessiva ocupação dos antigos talhões agrícolas pelas zonas ajardinadas, pontuadas por camélias”.

A estas duas, juntam-se outros dois espaços que já costumam abrir ao público em geral. A 8 de Fevereiro, às 11h, a atracção é a colecção de camélias do jardim romântico da Vila Sassetti.

Foto PSML/José Marques Silva

No dia 22, às 15h30, “um percurso no Jardim das Camélias do Parque da Pena” com uma “colecção notável iniciada por D. Fernando II no século XIX e que é distinguido, desde 2014, pela International Camellia Society como Jardim de Camélias de Excelência”. Na Pena, diz a Parques de Sintra, gestora dos monumentos do concelho, contam-se 3858 camélias adultas, “incluindo 441 identificadas pelos nomes de cultivares atribuídos no século XIX”.

A cereja no topo da camélia é a XII Exposição de Camélias, na Abegoaria do Parque de Pena, no fim-de-semana de 22 e 23. Entre as actividades, visitas guiadas pensadas especialmente para famílias com crianças.

Foto PSML/Luis_Duarte

Bilhetes e preços

A exposição é de entrada livre, mediante a aquisição de bilhete para o Parque da Pena, assinala-se. Recorde-se que o parque, tal como o restante património gerido pela Parques de Sintra, é de acesso gratuito aos domingos e feriados para residentes em Portugal, informa ainda a organização.

As visitas guiadas às colecções de camélias e a visita para famílias (inclui ateliê de origami) “requer a aquisição antecipada de bilhete pelo valor simbólico de 1€” (disponíveis no site da Parques de Sintra). Os bilhetes para as visitas guiadas agendadas para o Parque da Pena “dão acesso ao Parque da Pena, à exposição e ao estacionamento da Tapada do Mouco”.