O que fazer neste fim-de-semana? Visitar um palácio, cantar Resistência

Na agenda estão também uma peça sobre Amadeo de Souza-Cardoso, outra sobre o pai de Édouard Louis, e as festas dos Mão Morta e do arroz de sarrabulho à moda de Ponte de Lima.

Amadeo(s)

MAIA Auditório da Quinta da Caverneira. De 24/1 a 26/1. Sexta, às 21h30; sábado e domingo, às 16h. M/6. 5€

A vida e obra do pintor português Amadeo de Souza-Cardoso (1887-1918) dão o tom à nova criação do Teatro Art'Imagem, que aqui se estreia.

Em jeito de “biografia fragmentada”, contada mais pelos adereços e expressão corporal do que pela linguagem, vai a palco uma leitura cénica das suas pinturas, desenhos e caricaturas, em diálogo com obras emblemáticas do artista modernista, como A Procissão, Cavalo/Salamandra, Os Galgos, O Parto da Viola, D. Quixote, Moinho, A Chalupa ou Menina dos Cravos. Encenada por José Leitão, conta com a interpretação de Daniela Pêgo, Flávio Hamilton e Pedro Carvalho.

Resistência

PORTO Coliseu Porto Ageas. Dia 25/1, às 21h30. M/6. 20€ a 50€

Fenómeno geracional dos anos 1990, graças a temas como Nasce selvagem, Não sou o único, Aquele Inverno ou Circo de feras, o projecto regressou à actividade em 2012 e, dois anos depois, fez chegar aos escaparates o álbum Horizonte. Seguiu-se, em 2018, Ventos e Mares, disco que inclui versões de A gente vai continuar (Jorge Palma), Se te amo (Quinta do Bill) e Zorro (António Zambujo).

Agora, é tempo de celebrar o novo EP, Canções da Revolução (2024), e os mais de 30 anos de carreira do supergrupo, num espectáculo intitulado Concerto de Ano Novo – que irá também ao Coliseu de Lisboa, a 1 de Fevereiro. Ao palco sobem Tim, Fernando Cunha, Miguel Ângelo, Olavo Bilac, Alexandre Frazão, José Salgueiro, Fernando Júdice, Mário Delgado e Pedro Jóia.

Fim-de-Semana Gastronómico do Arroz de Sarrabulho

PONTE DE LIMA Vários locais. De 24/1 a 26/1.

Ex-líbris gastronómico do Alto Minho e recentemente distinguido pela União Europeia com o selo de Especialidade Tradicional Garantida, o arroz malandro com carnes desfiadas e enchidos à moda limiana é o prato estrela nas ementas dos restaurantes locais.

Enigmas do Palácio

SINTRA Palácio Nacional de Queluz. A partir de 25/1. 14€ (12,50€ até aos 17 anos)

Uma visita com encenação histórica ao Palácio Nacional de Queluz. Guiada por figuras de outros tempos e animada com apontamentos culturais da época oitocentista, convoca os participantes a mergulhar na vida da corte de então (“fascinantes curiosidades incluídas”), a escolher o rumo da viagem e a orientar o percurso da descoberta.

Exclusiva para grupos particulares (mais de 12 pessoas), e destinada a famílias com crianças a partir dos 5 anos, decorre no último sábado de cada mês, sempre às 10h. Marcações em www.parquesdesintra.pt.

Quem Matou o Meu Pai, de Édouard Louis

LISBOA Centro Cultural de Belém. De 24/1 a 26/1. Sexta, às 20h; sábado, às 16h; domingo, às 17h. M/14. 15€

Luís Mestre dá vida ao texto que o francês Édouard Louis escreveu sobre o reencontro com o seu pai. O que outrora foi “um homem que exprimia a sua virilidade através da violência e que oprimia o filho inteligente e dócil”, é agora “um corpo com cinquenta e poucos anos que mal consegue andar e respirar”, descreve a sinopse.

Situado numa das zonas mais pobres de França, o relato de dor, vergonha e homofobia é também um apontar de dedo ao poder político, pelo abandono das classes mais desfavorecidas da sociedade.

Mão Morta

FARO Teatro das Figuras. Dia 25/1, às 21h30. M/6. 16€ a 18€

A banda de Adolfo Luxúria Canibal anda em digressão para mostrar as canções de Viva la Muerte!, um álbum que versa sobre “o recrudescimento das forças antidemocráticas e do seu comportamento arruaceiro, que usam a democracia para a apologia do fascismo”.

O manifesto vem para “denunciar o ar dos tempos”, na ressaca do cinquentenário do 25 de Abril, mas também para celebrar outra efeméride: os 40 anos dos Mão Morta.