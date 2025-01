Lisboa: Supper Club no restaurante Ofício arranca com Iñaki Bolumburu

O restaurante Ofício, em Lisboa, arranca 2025 com uma novidade: um Supper Club que promete trazer à capital alguns dos “chefs mais criativos da actualidade”.

O primeiro convidado, com passagem por Lisboa nos dias 11 a 13 de Fevereiro para três jantares, é o basco Iñaki Bolumburu, que teve um restaurante num barco em Amesterdão, o Contrast, com o qual conquistou uma estrela Michelin. O chef basco, que gosta de se apresentar como “nómada”, foi considerado um dos melhores do mundo pelos Best Chef Awards 2024, e prepara-se para, em breve, abrir um novo projecto.

Bolumburo virá cozinhar com o chef Hugo Candeias, do Ofício (distinguido com um Bib Gourmand pelo guia Michelin), o anfitrião destes encontros, que acontecerão a cada trimestre.

“O objectivo é fomentar a sinergia entre diferentes cozinheiros, com abordagens técnicas distintas", explica Hugo Candeias na apresentação da iniciativa: "Vamos trazer ao Ofício uma experiência complementar à habitual", acrescenta, sublinha que os comensais "poderão provar um menu exclusivo com referências de ambos os chefs”.

Cada cozinheiro irá apresentar quatro pratos, sendo que, sublinha Hugo Candeias, o convidado tem total liberdade criativa. Os três jantares (apenas um turno) começam às 20h e o preço é de 85€ na sala ou 65€ na barra do Ofício. O wine paring tem o valor de 25€ e as reservas podem ser feitas no site do Ofício.