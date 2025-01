Em Janeiro, agenda festas para o ano inteiro: 12 meses, 12 ideias para ajudar à festa

Janeiro

Festa das Fogaceiras em Santa Maria da Feira

É uma das mais expressivas e antigas festividades religiosas do Norte do país. A Festa das Fogaceiras nasceu há coisa de 520 anos, como ritual para manter a peste ao largo e agradar a São Sebastião, e tem como ponto alto o desfile que leva às ruas do centro histórico duas centenas e meia de crianças, vestidas a rigor e com fogaças à cabeça.

Depois do cortejo a 20 de Janeiro, a festa prossegue até este fim-de-semana. É um programa que ao longo de todo o mês presta homenagem às Fogaceiras no Mundo e se cose com espectáculos de teatro e música, exposições temáticas, projectos educativos e eventos gastronómicos. A este respeito, destacamos o clube de gastronomia Bola de Carne com Massa de Fogaça, Muralhas e Almofadas (dia 28, às 20h, na Biblioteca Municipal; 10€).

A marcar a recta final está o espectáculo Filarmonia da Humanidade – O Corpo em Busca de Luz, que junta em palco 280 artistas, entre bandas filarmónicas locais, artes circenses e dança acrobática (dia 25, às 21h30, no Europarque; 10€ a 12€).

Festa do 93.º aniversário do Rivoli

Quando o Rivoli faz anos, toda a gente é convidada a entrar. Não é preciso empenhar o anel de rubi, que a festa da sala portuense é de entrada livre. No 93.º aniversário, celebrado de 23 a 26 de Janeiro, é só afinar a voz para lhe cantar os parabéns, em quatro dias em que “viramos a casa do avesso, viajamos ao ponto zero da Humanidade e marchamos sem parar”, desafia o convite.

Traduzido por espectáculos, temos Sílvia Real & Sérgio Pelágio a remontar Casio Tone em memória da bailarina e coreógrafa Mónica Lapa; Madrigals de Monteverdi injectados de “energia utópica” pelo encenador Benjamin Abel Meirhaeghe; quase 300 gravações de hinos nacionais a marchar continuamente, com libreto gigante e comida a sortear, numa proposta de Carlos Azeredo Mesquita que “banaliza e abusa da existência de alteridades e identidades nacionais e sentimentos de unidade e pertença”; e, finalmente, um DJ set de Pedro “Batida” Coquenão.

Fevereiro

Festival das Amendoeiras em Flor do Algarve

Em Alta Mora (Castro Marim), é com o espectáculo natural da serra algarvia que se faz a festa. Entre 31 de Janeiro e 2 de Fevereiro, num prenúncio da Primavera que trará um dos frutos mais importantes para a gastronomia e economia da região, o Festival das Amendoeiras em Flor do Algarve torna a fazer gala dos tons rosa e branco que por esta altura irrompem, transformando a paisagem num postal de pétalas floridas com ares de algodão doce.

Caminhadas (de seis a 20 quilómetros), workshops, mercado de rua, a Aldeia do Artesão, música, teatro, gastronomia e uma torta de amêndoa com 43 metros são alguns dos ingredientes no programa, desenhado para “celebrar a serra e as tradições algarvias”.

A animação infantil é servida em forma de pinturas faciais, jogos tradicionais, animais da quinta, estátuas vivas e passeios de burro. A entrada diária custa 3€ (2€ dos 11 aos 14 anos; grátis até aos dez anos); o passe está disponível por 7€.

Foto O Festival das Amendoeiras em Flor volta a Alta Mora (Castro Marim) Ricardo Bernardo

Fevereiro/Março

Entrudanças em Castro Verde

Danças em Entradas pelo Entrudo. A fórmula nasceu em 2004, pelas mãos da PédeXumbo, com o propósito de aproveitar a folia carnavalesca para pôr toda a família a mexer. Vinte e um anos volvidos, a vila de Entradas, em Castro Verde, continua a dar o corpo ao manifesto do Entrudanças, sempre de olhos postos na cultura alentejana e pés assentes nos ritmos tradicionais.

Ao longo de três dias, de 28 de Fevereiro a 2 de Março, a ordem é para celebrar os Ritmos Plurais (tema desta edição) por meio de bailaricos, concertos, arruadas, passeios, visitas, exposições, artesanato, gastronomia e oficinas, sem esquecer o cante e a viola campaniça. Tudo, claro, em sintonia (e partilha) com as gentes da terra.

Março

Entrudo Chocalheiro em Macedo de Cavaleiros

Reconhecida pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da Humanidade, em 2019, a festa de Carnaval que diz ser “a mais genuína de Portugal” prepara-se para espalhar a sua magia entre 1 e 4 de Março.

Das entranhas transmontanas sai o Entrudo Chocalheiro - Carnaval dos Caretos de Podence, cumprindo a tradição de fato completo: com caretos à solta, desfiles de marafonas, concertos, bailes, passeios, exposições, mostra e venda de produtos regionais. A encorpar a folia estão também a Ronda das Tabernas, o Festival Gastronómico do Grelo e momentos como a Queimada ou o Pregão Casamenteiro.

Abril/Maio

Festa das Cruzes em Barcelos

Reza a lenda que, em 1504, quando um sapateiro barcelense regressava da missa, apareceu a imagem de uma cruz no chão, que crescia e resplandecia. O Milagre das Cruzes, como ficou conhecido, faz parte da memória da cidade e é homenageado nesta romaria, considerada por muitos como uma das maiores festas religiosas do país – foi, aliás, recentemente inscrita no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

Do cariz “vincadamente religioso” inicialmente evocado, a Festa das Cruzes passou a incluir elementos de animação, como carrosséis, tasquinhas, cortejos etnográficos, cantares, artesanato, exposições, folclore, arruadas e fogo-de-artifício no rio Cávado. São estes os eixos à espera dos visitantes, num programa que tem como momentos altos os Arcos de Romaria, os Tapetes de Pétalas Naturais, a Batalha das Flores, a Grandiosa Procissão da Invenção da Santa Cruz e os concertos com nomes bem conhecidos do público.

O cartaz da próxima edição ainda não é conhecido, mas as datas apontarão para os últimos dias de Abril e primeiros de Maio, acompanhando as festividades do feriado municipal que se assinala a 3 de Maio.

Maio

Festival Islâmico de Mértola

“Sem encenações ou recriações”, a antiga Martulah (nome que Mértola teve outrora) aposta forte na autenticidade para erguer o Festival Islâmico que a transforma num imenso souk. Mercadores e artesãos assentam arraiais na vila-museu em Maio, de cabazes recheados de doçaria, artesanato, tecidos e outros produtos que, à boa maneira da herança árabe, podem e devem ser regateados.

No centro histórico e arrabaldes, tudo converge para recriar o ambiente de outros tempos, em ligação ao património local e em honra da cultura islâmica que lhe está nas raízes. É muito diferente de outras feiras históricas. Não se fica por uma reconstituição nem pretende ser uma “máquina do tempo”.

Aqui, entre as cores dos panos, o aroma a especiarias e a animação que enche as ruas, a ideia é “experienciar o presente de um mercado árabe real, com comerciantes reais”. E, de caminho – palavra da organização, a cargo da autarquia alentejana – promover “o conhecimento, o diálogo, a tolerância e a cidadania entre culturas”.

Ainda é cedo para saber do programa completo (é ficar atento ao site oficial), mas já são conhecidas as datas a apontar na agenda: 22 a 25 de Maio.

Foto Mértola transforma-se num imenso souk DR

Junho

EuroPride em Lisboa

É uma festa como poucas. Cores não lhe faltam, liberdade muito menos. A inclusão, tanto quanto o orgulho, está-lhe no corpo. É o maior evento LGBTI+ da Europa e realiza-se desde 1992 em diferentes cidades. Este ano, escolhe Lisboa para palco e funde-se com o Arraial Pride das festas da cidade.

Entre 14 e 23 de Junho, é Orgulhosamente Vós o lema que o faz mover, evocando e subvertendo o outro, o que o Estado Novo tanto propagava enquanto agrilhoava e envergonhava escolhas, orientações e existências.

Muito mais do que um desfile, o EuroPride multiplica-se em encontros, conferências, performances e muitas outras actividades. Tudo em nome do duplo objectivo que é “celebrar as conquistas das últimas décadas, mas também chamar a atenção para os desafios ainda por superar, nomeadamente no que diz respeito à discriminação, violência e desigualdade de direitos”, refere a Ilga Portugal.

É uma “celebração histórica”, acrescenta a associação, que co-organiza o evento com a Variações. Ambas foram responsáveis pela candidatura de Lisboa, juntamente com a Rede Ex Aequo e a AMPLOS - Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género.

Julho

Festival dos Canais em Aveiro

O património natural da cidade volta a ser a figura central do evento que junta centenas de artistas, nacionais e internacionais, à comunidade local, para servir um programa onde entram performances, artes de rua, novo circo, teatro, dança, exposições e música.

Definido como “um laboratório vivo para a apresentação de novas perspectivas sobre a memória colectiva desta região e dos seus traços identitários”, o festival promovido pela autarquia já habituou quem por lá passa a um frenesim de cores, emoção e espectacularidade. A próxima edição não será excepção, até porque há aniversário redondo (os dez anos) para comemorar.

O encontro está marcado para os dias 16 a 20 de Julho; o mapa completo será disponibilizado até lá, em www.festivaldoscanais.pt.

Agosto

Andanças em Reguengos de Monsaraz

Depois de andar por vários poisos – de Évora a São Pedro do Sul – é na aldeia de Campinho, junto ao Alqueva, no concelho de Reguengos de Monsaraz, que o Andanças torna a repousar para mais uma edição, entre 14 e 17 de Agosto (mais informações brevemente aqui).

Repousa, mas pouco: a oferta é de danças tradicionais à medida de todos os gostos, idades e condições físicas, e a ideia é experimentar novos ritmos e passos em bailes, oficinas, arruadas e outras lides, enquanto “meios privilegiados de aprendizagem e intercâmbio entre gerações, saberes e culturas”, vaticina a organização.

Os participantes partilham, a natureza envolve, a comunidade liga-se e as actividades sucedem-se. Cada “andançador” marca o seu ritmo. Opções nunca faltam, nem sequer uma boa pausa à sombra de um chaparro.

Foto (An)danças para todos os gostos DR

Setembro

Festa do Outono em Serralves

A tradição do equinócio volta a cumprir-se no Parque de Serralves (Porto). Durante dois dias, estende-se a manta aos costumes antigos, ligando o cenário contemporâneo do lugar à terra e a temas como a sustentabilidade, a biodiversidade ou a ruralidade. A festa é para miúdos e graúdos, desfiando centenas de actividades que vão da música ao novo circo, passando pelo teatro, dança, exposições, instalações, cinema, artes e ofícios, jogos, oficinas, mercados e visitas.

O Outono abre portas a 22 de Setembro de 2025. A celebração deverá acontecer no fim-de-semana seguinte, a 27 e 28 de Setembro, com entrada gratuita, como é apanágio do evento.

Novembro

Míscaros - Festival do Cogumelo no Fundão

No Fundão, mais precisamente na aldeia do Alcaide, o terceiro fim-de-semana de Novembro é reservado à celebração do património fúngico da região.

Em terra fértil, juntam-se apreciadores, colectores e curiosos para uma jornada que é acima de tudo uma festa popular, com tasquinhas e animação diária a condizer, mas onde se aprende também a colher, cozinhar e comer os míscaros, com a ajuda de chefs de renome – António Loureiro, Alexandre Silva e o malogrado Joe Best são alguns dos que já por lá passaram.

Para reforçar a experiência, entram em cena as concorridas caminhadas e passeios micológicos, de cesta na mão, pelas encostas da Serra da Gardunha, mas também palestras, conversas, oficinas temáticas e o tradicional Mega Almoço, que põe parte das receitas a reverter para uma causa solidária.

Contas feitas, a 17.ª edição do Míscaros é colhida entre 14 e 16 de Novembro. O programa detalhado há-de brotar em www.festivalmiscaros.pt.