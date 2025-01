Ano novo chinês: 7 ideias para serpentear em festa

Já se avistam as tradicionais lanternas vermelhas chinesas nalgumas ruas, a sinalizar a altura de saudar o ano novo chinês. No calendário lunar, onde a data é variável, a viragem corresponde, no 2025 gregoriano, ao dia 29 de Janeiro. Enquanto as ruas se engalanam para festividades – como as de Lisboa, na Alameda D. Afonso Henriques, a 1 e 2 de Fevereiro, com desfile cultural marcado para o primeiro dia, a partir das 10h; ou as do Porto, que costumam acontecer nos Paços do Concelho (ainda sem programa anunciado) –, perfilam-se outras propostas para o celebrar.

O importante é fazer a festa em honra da serpente, o animal que rege todo o próximo ano enquanto “símbolo de sabedoria, mistério e renovação”, sublinha o Instituto Confúcio da Universidade do Minho. É o sexto signo, sucedendo ao dragão. Trata-se, em bom rigor, da serpente de madeira, como acrescenta o Museu de Macau, lembrando que a crença do zodíaco chinês também passa pela influência dos elementos.

Assim se escreve e dança

É exactamente pelo Museu de Macau, em Lisboa, que começamos: o desafio é pegar no pincel para pintar um dos caracteres chineses mais significativos para a ocasião: o que corresponde à palavra “serpente”. A oficina realiza-se na manhã de 25 de Janeiro, das 10h às 12h, e custa 20€ (com materiais incluídos: pincel, tinta-da-china, papel de aguarela, papel de arroz e documentos). As inscrições fazem-se pelo endereço museu@ccm.gov.pt.

A festa continua depois de almoço. Entre as 13h30 e as 15h, entram em cena a dança do dragão, um coro infantil a interpretar canções tradicionais (chinesas, portuguesas e também uma neozelandesa), declamação de poesia, sons de hulusi (instrumento de sopro de palheta) e outros ritmos de música e dança. Segue-se, até às 16h, uma palestra sobre o zodíaco chinês e o ano da serpente – dada pela professora Wang Suoying, presidente da Associação Portuguesa dos Amigos da Cultura Chinesa –, rematada por mais um momento musical.

Vai também estar a funcionar uma feira de artesanato, das 14h às 15h30, com direito a actividades como a feitura de envelopes vermelhos, dísticos de Primavera e lanternas. À excepção da oficina de caligrafia, todo o programa tem entrada livre. A propósito: vale a pena visitar o museu e descobrir o seu espólio de mais de 3500 peças que testemunham a secular ligação luso-chinesa.

Famílias bem orientadas

Outro museu da capital que se entrega a estas festividades e que não deixa os créditos por mãos alheias é o do Oriente. A contagem decrescente começou em meados de Janeiro e a comemoração só pára a 8 de Fevereiro. Não só oferece um programa de visitas e oficinas que é ideal para aproveitar em família, como repete a cortesia de oferecer a entrada gratuita no dia 29 de Janeiro.

As sugestões da Fundação Oriente vão de actividades para bebés (em torno dos animais-signos, por exemplo) até uma visita orientada por preparativos e celebrações, passando por tocadores de ehru e muitas oficinas onde se ensina a fazer livros pop-up, a escrever, pintar e ilustrar, a compor arranjos de ikebana, a cozinhar (e almoçar) um hot pot, a interpretar o zodíaco chinês ou a aplicar ensinamentos de feng shui. Todos os detalhes e informações estão no site.

Entre um guzheng e um leão

Em Braga, repete-se o concerto anual de ano novo chinês que “tem sido um sucesso”, garante o Instituto Confúcio da Universidade do Minho, que o organiza em parceria com a autarquia. Realiza-se a 26 de Janeiro, às 17h, no auditório do Espaço Vita, e é apresentado pela Associação da Cultura Chinesa Pensamento Oriental. À música tocada em instrumentos de cordas típicos como guzheng e pipa, junta danças tradicionais – lá vem o leão –, poesia e muitas lanternas. A entrada é livre; basta levantar o bilhete previamente no local.

Filipe Ferreira Filipe Ferreira Fotogaleria Filipe Ferreira

Serpenteando pelo palácio

O Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, põe-se em campo com “uma visita que pretende ser um momento de celebração do ano da serpente e do milenar calendário seguido por milhões de asiáticos”. Faz parte da programação Palasseando aos Sábados, que pega em temas específicos para organizar deambulações diversas. Já abordou Camões, tesouros artísticos, a família real e seus animais. Esta convida os visitantes “a descobrir e conhecer melhor as serpentes representadas nas diversas colecções e espaços do nosso palácio” – como aquela forjada num candeeiro. Está agendada para sábado, 1 de Fevereiro, às 15h. Condições de acesso: pagamento do bilhete para o palácio e inscrição prévia, até 29 de Janeiro, pelo endereço se@pnajuda.dgpc.pt.

Foto Palácio Nacional da Ajuda

Motas, relógios e canetas

São também várias as marcas que se mobilizam para a data, com produtos criados de raiz em honra da serpente, como quem reinventa o ritual no espírito da renovação trazido pelo animal. Quem quiser levar a sorte no pulso pode contar com a Swatch e com dois novos modelos festivos de relógios que exploram “o poder da flexibilidade”. Quem preferir escrever, em tons de ouro, jade e luxo, envelopes vermelhos com votos de bom ano – uma prática típica desta época –, tem uma colecção limitada da centenária Montblanc, inspirada na “arte da caligrafia e na rica herança da mestria artesanal chinesa”. Os amantes das duas rodas e, em particular, de uma cultual scooter italiana, podem contar com a recém-nascida Vespa 946 Snake, que “incorpora a essência desta criatura majestosa”.

Swatch Montblanc Vespa Fotogaleria Swatch

Quem é este pokémon?

Os fãs de Pokémon Go, o famoso jogo de realidade aumentada em que se capturam criaturas fantásticas em sítios reais, também têm direito a um lugar no coração da serpente, depois de terem andado a recolher Dragões à solta no ano passado. Entre 29 de Janeiro e 2 de Fevereiro, dá-se mais uma edição do evento mundial dedicado ao ano novo lunar, com promessas aos “treinadores” de encontrar mais (e especiais) pokémons, bem como itens raros, desafios e bónus.

Comer e serpentear por mais

Fazendo votos de muita fartura para o novo ano chinês, o Umami tem uma sugestão. A 29 de Janeiro, das 18h às 23h, o restaurante algarvio convida a entrar no novo ciclo com a “elegância e mistério” de uma combinação de “música ao vivo, decoração encantadora e um menu exclusivo inspirado nos ricos sabores da Ásia”.

No capítulo dos sabores, o lisboeta The Old House marca posição em ligação directa à gastronomia da província chinesa de Sichuan. Dia 29, estará a servir uma ementa especial de “sabores fortes” e “atmosfera de renovação”, temperada “dessas especiarias, conhecidas pelo seu sabor picante, [que] são um reflexo da energia e intensidade que se deseja para o novo ano”.

Também o portuense GH Restaurant & Café anuncia menus especiais, para os dias 1 e 2 de Fevereiro. A saber: dumplings de porco e camarão com molho chili; lírio cozinhado a vapor com gengibre, ceboletos, óleo de pimenta Sichuan e arroz branco; e bolinhos de arroz glutinoso com sésamo preto para rematar. Tudo harmonizado com “música e decoração temática” capaz de “transportar até ao coração da China”.