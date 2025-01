Novas regras da ADSE para as cirurgias entram em vigor a 1 de Fevereiro

A medida que limita a 500 euros o valor pago pelos beneficiários da ADSE (o sistema de protecção na doença dos trabalhadores e aposentados do Estado) por cada cirurgia no regime convencionado entra em vigor a 1 de Fevereiro. De acordo com uma nota enviada nesta quinta-feira aos beneficiários, o limite aplica-se a todas as cirurgias realizadas a partir desta data nos hospitais e clínicas que têm convenção com a ADSE, mesmo que a autorização prévia tenha sido dada antes.

