Importação de usados garante o domínio do motor diesel na estrada

Balanço anual do mercado automóvel mostra que 60% dos eléctricos são comprados por empresas. Mesmo no melhor ano de sempre dos eléctricos, importou-se mais carros em segunda mão com motor a gasóleo.

Portugal é o sexto país da União Europeia (UE) com mais carros eléctricos presentes nas vendas anuais, falando de ligeiros de passageiros. Mas o retrato do mercado nacional, feito pela ACAP - Associação Automóvel de Portugal, mostra que na maioria das vezes são as empresas que compram. As famílias, pelo contrário, continuam a apostar forte no motor a gasóleo, que continua a dominar nas estradas também graças à importação de usados.