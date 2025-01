Há municípios onde “valor moderado” é quase o triplo do preço mediano de casas novas

O Governo tem insistido na defesa do "valor moderado", conceito introduzido nas alterações ao Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) que permite que as casas construídas ao abrigo desta lei sejam vendidas acima dos preços de mercado, afirmando que as regras do diploma são "antiespeculativas" e que contribuirão para fazer baixar os preços da habitação. Em concreto, argumenta que este "valor moderado" deve ser comparado não com os valores de venda da globalidade do mercado habitacional, mas apenas com os valores de venda de casas novas, uma vez que as casas que sejam vendidas sob as normas desta lei serão sempre casas novas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt