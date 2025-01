Governo confirma que deixa cair conceito de “valor moderado” da lei dos solos

O ministro Adjunto e da Coesão Territorial adianta que irá recuperar o conceito de “habitação a custos controlados” na lei dos solos, para acomodar as propostas do PS.

O Partido Socialista (PS) exigiu ao Governo que dê "garantias" de que aceita acomodar as propostas de alteração apresentadas pelos socialistas à chamada lei dos solos. Sem essa garantia, o PS entende que a entrada em vigor do diploma "deve ser evitada a todo o custo". E o Governo já deu essas garantias: "Para podermos viabilizar esta lei, não teremos casas a preços moderados, vamos ter casas a custos controlados", disse o ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, durante a apreciação parlamentar às alterações à lei dos solos, que decorre esta sexta-feira na Assembleia da República.

Em causa estão as alterações ao Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), publicadas em Diário da República no passado dia 30 de Dezembro. O decreto-lei do Governo veio facilitar a reconversão de solos rústicos em urbanos para construção de habitação nestes terrenos. O objectivo, segundo a estratégia do Governo para a habitação (o pacote apelidado de "Construir Portugal"), era fazer baixar os preços da habitação por via do aumento da oferta, apostando em soluções como o arrendamento acessível e a construção de habitação a a custos controlados.

Mas a versão final do decreto acabou por divergir da orientação inicial e as alterações que foram introduzidas ao RJIGT têm sido alvo de críticas por parte de milhares de especialistas ligados às áreas da habitação, arquitectura, ambiente e engenharia, entre outras. A título de exemplo, o conceito de "arrendamento acessível", que chegou a constar de uma versão inicial, foi eliminado do decreto-lei que acabou por ser publicado. Já o conceito de "habitação a custos controlados", que existia na versão anterior da lei, deixou de constar da versão agora publicada. Por outro lado, foi criado um novo conceito, o de "valor moderado", que virá abrir a porta à venda de casas a preços acima dos valores de mercado, e que tem sido um dos pontos mais criticados.

Foi neste contexto que o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento de apreciação parlamentar do diploma, que foi subscrito pelo PCP, o Livre e o PAN. Todos estes partidos apresentaram, ainda, projectos de resolução para a cessação da vigência do decreto-lei em causa. De fora destas iniciativas ficou o PS, que apresentou várias propostas de alteração ao diploma do Governo, incluindo sobre a questão dos preços a que as casas construídas no âmbito desta lei poderão ser vendidas e arrendadas, entre outros pontos.

Durante o debate no âmbito da apreciação parlamentar, a deputada socialista Maria Begonha salientou quatro propostas que o PS considera essenciais para apoiar o diploma do Governo: a reposição do critério de "contiguidade territorial", para evitar o desordenamento do território; a introdução de "mais um nível de escrutínio" nos projectos que venham a ser desenvolvidos nos solos que não sejam exclusivamente públicos (com a obrigatoriedade de um parecer não vinculativo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do território em causa); a "revogação imediata do conceito de valor moderado inventado pelo Governo"; e a limitação da vigência no tempo do decreto-lei, para que seja possível avaliar os seus efeitos na crise habitacional.

"Se o senhores deputados do PSD ou o Governo não estiverem em condições de garantir a aprovação destas propostas de alteração, não contam com o PS para aprovar um diploma que, tal como está, piora a crise da habitação. Sem as alterações que propomos, entendemos que deve ser evitada a sua entrada em vigor a todo o custo e com as ferramentas de que a Assembleia da República dispõe", disse Maria Begonha.

Na resposta, Manuel Castro Almeida começou por dizer que o decreto-lei do Governo "tem, desde o início, o objectivo de resolver uma crise grave de habitação em Portugal". O ministro entende que o Governo desenhou "uma boa lei", mas, reconhecendo que precisa de apoio parlamentar para garantir a sua vigência, o executivo está disponível para aceitar as alterações propostas pelo PS.

"Para podermos viabilizar esta lei, não teremos casas a preços moderados, vamos ter casas a custos controlados. O que é importante é que haja mais casas a preços comportáveis para a classe média em Portugal. Esse é o propósito que nos move e estamos em condições de disponibilizar ao grupo parlamentar do PSD toda a informação necessária para que possa fazer uma boa articulação com o PS em sede de especialidade", afirmou o ministro, assegurando que as restantes propostas sem as quais os socialistas não garantem apoio ao diploma também serão acolhidas. "As vossas quatro propostas são aceites de boa fé, em total lealdade e com grande sentido democrático", disse o governante.