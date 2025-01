Luxemburgo-Suíça: 1-0? (primeira parte)

1. Em 2020 escrevi (eu mesmo), desiludido por uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) que legitimara o Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne (TAS): “Ora, aparte as soluções arbitrais 'totalmente voluntárias', julga-se que seria porventura mais adequado, […] que o modelo de suporte do TAS/CAS fosse repensado, […] Vimos que o TEDH já ofereceu um acréscimo de legitimidade à solução arbitral desportiva internacional. Todavia, não deixam de impressionar os argumentos dos votos de vencido da Decisão. Por outro lado, o TJUE ainda não entrou em jogo, neste concreto aspecto.”

2. Em 2019 (ainda eu mesmo) adiantei: “As patologias destas organizações desportivas podem encontrar respostas, assim o TEDH o entenda, do tipo das que até agora têm sido alcançadas somente com base na vertente económica do desporto moderno, tal como vem sucedendo com o direito da União Europeia, em particular com as decisões do TJUE. “

3. Eis se não quando foram conhecidas as conclusões da Advogada -Geral Tamara Capeta no Processo C 600/23 do TJUE, em que o Seraing surge “contra” a FIFA, a federação belga e a UEFA. O conflito prende-se com normas relativas à propriedade de terceiros de direitos económicos de jogadores e à influência de terceiros nos clubes.

4. O caso tem um “penoso” caminho. Em 4/9/2015, o Comité Disciplinar da FIFA declarou que o Seraing tinha violado as regras da FIFA e proibiu o clube de inscrever jogadores durante quatro períodos de inscrição (dois anos) e condenou-o ao pagamento de uma multa de 150.000 francos suíços. O Comité de Recursos da FIFA negou provimento ao recurso desta decisão. O clube recorreu para o TAS, de acordo com os Estatutos da FIFA. A 9/3/2017, o TAS considerou que o direito aplicável era constituído pelos regulamentos da FIFA e do direito suíço, incluindo a Convenção para a Protecção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais (CEDH), e pelo direito da União, nomeadamente as disposições dos Tratados em matéria de liberdade de circulação e de concorrência. O TAS concluiu que as novas disposições do Regulamento ETJ eram legais. O clube interpôs recurso de anulação no Tribunal Federal Suíço (TFS). Este negou provimento, a 20/2/2018.

5. Vamos por outra via. A 17/11/2016, o Tribunal de Comércio de Bruxelas, declarou se incompetente para conhecer dos pedidos do Seraing. O clube recorreu para o Tribunal de Recurso de Bruxelas, pedindo a declaração de ilegalidade das normas da FIFA. Porém, a sentença arbitral do TAS e o acórdão do TFS, foram ambos proferidos na pendência do processo de recurso. Este facto influenciou o Tribunal. Este declarou, a 12/12/2019, que decorre do direito nacional que uma sentença arbitral tem autoridade do caso julgado desde a data em que é proferida. Considerou que a sentença do TAS era definitiva e tinha adquirido força de caso julgado após o TFS ter negado provimento ao recurso. O clube recorreu para o Tribunal de Cassação (Uf!). Este decidiu suspender a instância e submeter ao TJUE duas questões prejudiciais. Reproduzimos aqui uma delas: "1) Opõe-se o artigo 19.°, n.º 1, [TUE], lido em conjugação com o artigo 267.° [TFUE] e com o artigo 47.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia [a seguir “Carta”], à aplicação de disposições de direito nacional como os artigos 24.° e 1713.°, n.º 9, do Código Judiciário belga, que prevêem o princípio da autoridade do caso julgado, a uma sentença arbitral cuja fiscalização da conformidade com o direito da União Europeia foi efectuada por um órgão jurisdicional de um Estado que não é membro da União, que não pode submeter uma questão prejudicial ao Tribunal de Justiça da União Europeia?"

5. Eis um segmento de uma das normas em jogo, artigo 47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia: "Toda a pessoa cujos direitos e liberdades garantidos pelo direito da União tenham sido violados tem direito a uma acção perante um tribunal nos termos previstos no presente artigo".

6. Para a semana, daremos nota das máximas da Advogada-Geral que, adiante-se, não são muito favoráveis ao status quo desportivo.