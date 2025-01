Sinner será o último desafio para Zverev na Austrália

Considerado o melhor tenista no circuito masculino que ainda não conquistou um torneio do Grand Slam, Alexander Zverev vai ter uma terceira oportunidade no Open da Austrália, depois de, na meia-final, beneficiar da desistência de Novak Djokovic. Na final de domingo, o alemão de 27 anos espera fazer melhor do que nas duas experiências anteriores: no US Open de 2020, que perdeu para Dominic Thiem, depois de ganhar os dois sets iniciais; e na última edição de Roland-Garros, em que perdeu com Carlos Alcaraz, também em cinco sets. Mesmo tendo como derradeiro adversário o líder do ranking, Jannik Sinner.

“Seria bom ganhar mais um set do que nas duas primeiras que joguei. As finais do Grand Slam são sempre difíceis, estão os dois melhores jogadores a defrontarem-se. Perdi duas vezes no set final, por isso tive a minha dose de derrotas difíceis. Sinto que talvez esteja na altura de ter um pouco de sorte numa final de um Grand Slam”, afirmou Zverev, pouco surpreso por ver Djokovic cumprimentá-lo após uma hora e 21 minutos de jogo, em que disputaram um único set, sem breaks, decidido quando o sérvio, na rede, cometeu o 16.º erro directo.

O cancelamento, na véspera, do treino diário disparou os alarmes quanto à condição física de Djokovic. No final do primeiro set com Zverev, veio a confirmação: a lesão na coxa direita impedia que o detentor de 25 majors (10 dos quais conquistados em Melbourne) competisse a 100%. Mais tarde, o sérvio explicou que não tinha tocado na raqueta desde que saiu vencedor do embate com Carlos Alcaraz, na terça-feira, até uma hora antes da meia-final.

“Fiz tudo o que podia para, basicamente, controlar a rotura muscular que tive. Sim, os medicamentos, a ligadura e o trabalho de fisioterapia ajudaram até certo ponto hoje, mas perto do final do primeiro set comecei a sentir cada vez mais dores e era muita coisa para lidar naquele momento. Um final infeliz, mas tentei”, sintetizou Djokovic, eliminado por 7-6 (7/5).

Zverev lidera a conta-corrente com Sinner, por 4-2, mas perdeu o último duelo, em Agosto, em Cincinnati, e o italiano vai disputar a terceira final consecutiva num torneio do Grand Slam disputado em hardcourts. Contudo, Sinner recusa a maior dose de favoritismo.

“Antes de mais, vai ser mental. Já nos defrontámos algumas vezes. Vai ser um encontro difícil para os dois e vai ser físico, com certeza. Acho que ele jogou um ténis incrível para chegar à final. É difícil dizer quem é o favorito porque tudo pode acontecer”, afirmou o italiano de 23 anos, o mais novo tenista a atingir a segunda final no Open da Austrália desde Jim Courier, em 1993.

A meia-final, frente a Ben Shelton (20.º), ficou praticamente decidida no primeiro set. O norte-americano de 22 anos “quebrou” Sinner por duas vezes – logo no jogo inaugural e a 5-5 – mas não aproveitou dois set-points e acabou o duelo, de duas horas e meia, com 55 erros não forçados, contra 26 de Sinner.

“Acho que ambos respondemos muito bem. Apenas tentei manter a calma nos momentos importantes. Sabia que o primeiro set era muito importante, principalmente porque ele serviu para fechar. No tie-break, tentei jogar de forma muito sólida, o que me deu confiança para os sets seguintes”, resumiu Sinner, vencedor pelos parciais de 7-6 (7/2), 6-2 e 6-2.

O título feminino fica decidido este sábado (8h30 em Portugal), na final entre Aryna Sabalenka (1.ª) e Madison Keys (14.ª).