Portugal derrota Espanha e chega aos quartos-de-final do Mundial de andebol

Selecção nacional está, pela primeira vez, entre as oito melhores selecções do mundo com triunfo no duelo ibérico.

Portugal está na elite do andebol mundial. Já não é de agora que se habituou a ganhar às potências tradicionais da modalidade, mas o que a selecção nacional está a fazer neste Mundial é um enorme passo em frente no que diz respeito ao seu lugar entre a elite. Nesta sexta-feira, a selecção portuguesa escreveu mais uma página da sua brilhante história, alcançando uma inédita qualificação para os quartos-de-final de um Mundial graças a uma vitória inédita sobre a Espanha por 29-35 (16-15 ao intervalo). Agora, e partindo do princípio que vence o Chile na última jornada do Grupo III do Main Round para garantir o primeiro lugar, segue-se a Alemanha.

É a primeira vez que Portugal chega à fase a eliminar de um Mundial e logo às custas do seu rival ibérico, uma das tais potências tradicionais do andebol com longo currículo de posições de topo, incluindo dois títulos mundiais e dois europeus. E já não se pode considerar esta vitória como uma grande surpresa, depois do que a selecção orientada por Paulo Jorge Pereira já tinha conseguido fazer no torneio – fase preliminar só com vitórias, uma delas frente à Noruega, e entrada no Main Round com um empate com a Suécia.

Neste duelo ibérico em Oslo, Portugal tinha tudo a ganhar e a Espanha, já com uma derrota neste Mundial, tinha tudo a perder. Foram os espanhóis a entrarem melhor no jogo, quase sempre em vantagem na primeira parte – Portugal apenas esteve uma vez na frente durante a primeira meia-hora, nos 6-7. Já a Espanha, chegou a estar quatro na frente (12-8), mas só levou a margem mínima para o intervalo graças à tremenda eficácia ofensiva de Salvador Salvador e ao irrequieto João Gomes – durante este período, mal se viram os irmãos Costa, apenas com um golo cada um.

A segunda parte começou com um período de parada e resposta, em que a Espanha nunca deixou de estar na frente, mas em que Portugal soube manter-se a uma distância recuperável. Com Diogo Rêma a brilhar na baliza (12 defesas, sendo ele o eleito como o melhor em campo), começou o festival ofensivo de Kiko Costa, que, quase sozinho, destruiu a defesa espanhola – Portugal teve uma série de seis golos seguidos e o jovem ponta do Sporting marcou cinco.

Portugal agarrou a liderança aos 19-20 e já não a largou, conseguindo sobreviver às exclusões consecutivas de Iturriza e Kiko. A Espanha aproximou-se, mas nunca conseguiu empatar e sentia-se o desespero da “roja” à medida que os minutos iam passando – a derrota era igual à eliminação para a equipa comandada por Jordi Ribera.

O final foi de loucos, com a Espanha a tentar acelerar os ataques e a cometer muitos erros, que eram aproveitados por Portugal para fazer crescer a diferença. Já com a vitória mais do que garantida, Portugal até chegou a jogar em sete para seis no ataque, como que a fazer uma declaração de intenções para o que se vai seguir neste Mundial.

Kiko Costa, com oito golos em nove remates, foi o melhor marcador do encontro, seguido de Salvador Salvador (seis golos). Do lado espanhol, Daniel Fernández foi o mais certeiro, com seis golos.

Garantida a qualificação inédita para os “quartos”, depois de ter um 10.º lugar (em 2021) como melhor resultado nas dez participações anteriores, Portugal tem agora dois adversários possíveis consoante o lugar em que ficar no agrupamento: se ficar em segundo, defronta a Dinamarca, actual campeã mundial e olímpica; se ficar em primeiro, terá pela frente a Alemanha, vice-campeã olímpica.

É mais provável que fique em primeiro e que tenha pela frente os germânicos, também uma potência histórica do andebol – neste Mundial, foram perfeitos na fase preliminar (triunfos sobre Suíça, Chéquia e Polónia), mas levaram um amasso da Dinamarca no Main Round (derrota por 40-30). No historial de confrontos, larga vantagem para a Alemanha, com oito vitórias, enquanto Portugal ganhou apenas duas vezes (a última foi num particular em 2021).