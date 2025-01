Empresário Marco Galinha admite candidatar-se à presidência do Benfica

O empresário Marco Galinha confirmou nesta sexta-feira, em entrevista à Rádio Renascença, candidatar-se à presidência do Benfica. A decisão do empresário está apenas dependente do apoio da família, algo que, nas suas palavras, ainda não sentiu. O clube da Luz irá a votos em Outubro deste ano.

Na entrevista, Galinha afirmou que considera o Benfica como sendo a marca portuguesa que, desde o período dos Descobrimentos, pode levar o país mais longe, acrescentando ainda que o emblema da Luz "é mais do que um clube de futebol", que "quando ganha o PIB português sobe".

O fundador e presidente do Grupo Bel (reúne empresas de diversos sectores, que vão da aeronáutica e automação, à distribuição e logística) reconheceu que já recolheu muita informação sobre o clube, confirmou que se trata de um projecto aliciante e deixou a porta aberta: "Não disse que não, mas também não disse que sim".

Marco Galinha aproveitou ainda para recusar o "rótulo" de "testa de ferro" de Luís Filipe Vieira, anterior líder dos "encarnados", que deixou o clube devido a questões judiciais. No entanto, deixou elogios à gestão de Vieira, com quem diz apenas se cruzou "uma ou duas vezes".

Sobre o actual presidente, Marco Galinha elogiou o jogador Rui Costa, que considerou ser uma "instituição do Benfica", mas aconselhou o actual presidente a estar mais atento às contas do clube, que disse ter estudado "ao pormenor". "O que eu vejo são os custos a aumentar e a receita a cair. Faz lembrar o Global Media", alertou.

Para além de liderar o Grupo Bel, Marco Galinha foi até Setembro do ano passado presidente do Conselho de Administração da Global Notícias, Media Group, S.A., mantendo a sua posição accionista na empresa que detém os títulos Diário de Notícias, Dinheiro Vivo e o Açoriano Oriental.