Cruz Azul desmente acordo com FC Porto e avisa Martín Anselmi que tem contrato

Clube mexicano enviou carta ao treinador a reforçar a posição inflexível nas negociações com os “dragões”.

O argentino Martín Anselmi, apontado com futuro treinador do FC Porto, foi informado pelo Cruz Azul de que não existe acordo para a sua saída do clube mexicano e que corre o risco de sanções.

O técnico, de 39 anos, está a caminho de Portugal e é esperado este sábado no Porto, mas o Cruz Azul explicou, numa carta do departamento jurídico enviada a Anselmi, a que a agência EFE teve acesso, que este não estava autorizado a viajar.

"Tem um contrato válido, devidamente registado na Federação Mexicana de Futebol, sobre o qual não existe acordo para a rescisão antecipada, nem acordo para uma transferência", refere o documento.

A formação mexicana avisa que o técnico deve comparecer nos trabalhos da equipa, correndo o risco de entrar em "incumprimento do contrato".

"Lamentamos profundamente este comportamento da sua parte, ainda mais quando esta instituição sempre deu o devido e total cumprimento às suas obrigações contratuais, além de lhe proporcionar todo o apoio para o seu crescimento profissional", acrescenta.

Na chegada a um aeroporto mexicano, Anselmi referiu que tinha a informação que o acordo entre os clubes, para ser o novo treinador do FC Porto, estava perto de estar concluído e que faltavam apenas detalhes, algo que o clube não confirma.

Depois da derrota dos "dragões" frente ao Olympiacos para a Liga Europa, o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, confirmou que o clube estava em negociações para contratar Martín Anselmi.

Anselmi é o escolhido para suceder a Vítor Bruno no comando técnico do FC Porto, numa altura em que a equipa é orientada de forma interina por José Tavares.