Andebol: Diogo Rêma, o “menino” que fechou a baliza de Portugal

Filho de antigo guarda-redes foi o mais jovem titular na baliza do FC Porto e está a brilhar no Mundial mais bem-sucedido da selecção portuguesa.

O guarda-redes Diogo Rêma brilhou nesta sexta-feira, no histórico triunfo de Portugal sobre Espanha (29-35), da segunda jornada da ronda principal do Mundial de andebol, tornando-se numa espécie de herói improvável numa tarde inesquecível na Noruega, onde se registou a primeira vitória lusa em nove duelos oficiais entre as selecções ibéricas.

Na 25.ª internacionalização, o jovem guarda-redes do FC Porto, que completa 21 anos a 17 de Março, mostrou estar à altura das exigências e das igualmente brilhantes exibições de Gustavo Capdeville, que tem estado em destaque na baliza da equipa de Paulo Jorge Pereira, cotando-se como um dos elementos decisivos nos triunfos sobre Brasil e Noruega e no empate com a Suécia.

No final, com toda a equipa em euforia pelo apuramento, Diogo Rêma foi justamente distinguido com o prémio de Homem do Jogo… superando a prestação igualmente brilhante de Francisco Costa, autor de oito golos. Prémio amplamente justificado pela dúzia de defesas - em 32 remates (38%) - de altíssimo nível que contribuíram para conquistar a vitória, afastar a Espanha e selar o inédito acesso aos quartos-de-final, com Portugal em condições de confirmar o primeiro lugar do Grupo III no último jogo, frente ao Chile.

Oito anos no Colégio dos Carvalhos

Natural de Espinho, Diogo Leitão Rêma Marques já habituou os amantes da modalidade a exibições espectaculares, tendo, em 2024, ainda com 19 anos, com uma sensacional defesa a remate do ponta alemão Matthias Musche, frente ao Magdeburgo, garantido um lugar de honra entre as dez melhores acções dos guarda-redes da Liga dos Campeões, numa eleição da EHF.

— Federação de Andebol de Portugal (@AndebolPortugal) January 24, 2025

Nos quartos-de-final, caso confirme o apuramento em primeiro lugar, Portugal tem encontro marcado com a Alemanha, que deverá preparar-se para contrariar o momento de inspiração dos guarda-redes e de toda a selecção portuguesa.

Até lá, Diogo Rêma continuará a gozar da fama que começou a construir nas balizas do Colégio dos Carvalhos, onde passou oito anos, entre os “Bambis” e os sub-18, escalão a que foi promovido com idade para jogar ainda nos sub-15.

Na fase de formação, Diogo Rêma aproveitou para experimentar o andebol de praia, em Espinho, nos Tigres, tendo chamado a atenção dos responsáveis e merecido chamadas às selecções nacionais nas duas modalidades.

A entrada no Dragão Caixa estava reservada para 2020, depois da ascensão aos seniores do FC Gaia, um ano antes. Com a camisola do FC Porto, dedicou-se apenas ao andebol de sete. Mas a fortíssima concorrência na baliza de uma equipa campeã - com quatro títulos entre 2018-19 e 2022-23 - empurrou Diogo Rêma para uma política de empréstimo de que beneficiaria o FC Gaia, em 2022-23, antes do regresso definitivo às balizas portistas para a afirmação que agora se presume irreversível, tendo sido o guarda-redes titular mais jovem da história dos "dragões", com 19 anos.

Filho de peixe...

Para os amantes da modalidade, Rêma é um nome com história, embora esteja agora a conquistar uma nova dimensão internacional. Diogo é filho de Pedro Rêma, de 47 anos, também ele um antigo guarda-redes de andebol com passagem pelos sub-20 do FC Porto (1995-96), mas que fez quase toda a carreira no Modicus. Isto depois de um início no FC Gaia, de que foi vice-presidente entre 2020 e 2022, após quatro anos como director, funções que desempenhara no Colégio dos Carvalhos.

Rock and roll from the Portugal kids to defeat Spain



Diogo Marques with 12 saves at 32%

Kiko Costa with 8 goals — International Handball Federation (@ihfhandball) January 24, 2025

Diogo herdou os genes e a paixão do pai, em especial pela baliza, de onde nunca quis sair. A dedicação, com cerca de seis horas de treino diárias em dias de sessão dupla, deixa pouca margem para outras actividades, embora Diogo frequente o curso de Gestão na Faculdade de Economia, que por esta altura o deixa numa posição de delicado equilíbrio.

Algo a que terá de habituar-se da mesma forma que teve de desenvolver capacidades específicas dos guarda-redes de menor envergadura, mesmo tendo 1,89 metros de estatura, como a velocidade e agressividade, estilo que adopta e até prefere. O estudo dos adversários, para ler os movimentos e antecipar os remates, é comum a qualquer guarda-redes.

Agora, menos de dois anos depois da primeira chamada à selecção, Diogo Rêma integra uma equipa que já fez história e que poderá, a julgar pelo brilhantismo da campanha neste Mundial, ir ainda mais longe, em busca de uma medalha.