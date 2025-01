O que construímos na Terra pesa hoje mais do que todas as florestas juntas. Enquanto isso, a biomassa global declina, como uma lenta desaparição da vida.

Há alguns anos, a bailarina e coreógrafa Vera Mantero fez uma performance-conferência sobre baleias. A certo passo, para dar uma noção concreta do tamanho de uma baleia de 30 metros, projectou um vídeo em que a desenhava no areal de uma praia, primeiro com o pé, depois com um pau. Feito o desenho, saltou para dentro dele e por lá caminhou, de um lado para o outro, a experimentar muitas maneiras de caber com o seu próprio corpo em toda aquela vastidão. Enquanto o fazia, não era ela a medida das coisas, mas, bem ao contrário, era o espaço caminhado por ela a experiência de se sentir parte e participar. Como a criança que descobre o prazer de preencher uma árvore oca com o espaço que o seu corpo ocupa.