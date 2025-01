Pedro Moutinho chama para a sua Casa d’Água Helder Moutinho, Lura e New Max

Para Pedro Moutinho é uma boa forma de começar o ano: Casa d’Água, álbum que lançou em finais de 2023 como resultado dos EP Casa e Água que nesse ano já testara ao vivo, toma este sábado a forma de um espectáculo maior, no palco no Tivoli BBVA, em Lisboa, às 21h. Com Pedro Moutinho estarão em palco três convidados especiais: o seu irmão Helder Moutinho (com o qual gravou e lançou em Novembro de 2024, em single e videoclipe, um dueto na canção Algo que esvoaça, letra de Amélia Muge e música de Mário Laginha), Lura e New Max. Isto além do trio de fado que acompanha Pedro Moutinho, composto por André Dias na guitarra portuguesa, Pedro Soares na viola de fado e Daniel Pinto no baixo acústico, mais dois músicos convidados: João Correia (percussão) e Frankie Chavez (guitarras), aos quais coube a produção da metade Água do álbum, nele tocando todos os instrumentos, exceptuando os que ali foram tocados pelos músicos António Quintino (contrabaixo) e Filipe Raposo (piano).

No texto que anuncia este concerto, Pedro Moutinho justifica por palavras a presença de cada um dos convidados especiais. Do irmão, Helder Moutinho, diz: “É dono da voz inigualável que todos conhecem. Sempre admirei a forma expressiva e intensa como interpreta e sente os versos que canta, não só os que lhe entregam, mas também aqueles que tão bem escreve, aos quais eu e outros interpretes já tivemos o prazer de dar voz.” Lura, a cantora cabo-verdiana que no mais recente álbum, Multicolor, celebrou a pertença a todas as culturas que a rodeiam, Pedro convidou-a também pela singularidade da sua voz: “Conhecemo-nos aquando do filme Fados, de Carlos Saura, em que ambos participámos. Fiquei imediatamente cativado com a profundidade da sua voz e a maneira como no seu timbre revela a sua multiculturalidade. Cruzamo-nos mais tarde em várias casas de fado e num desses encontros ouvi-a cantar o Fado para esta noite – momento inesquecível, pela sua sensibilidade, talento e força.”

Por fim, o convite dirigido a Tiago Novo, conhecido como New Max, deve-se ao cruzamento de realidades complementares: “Conheci-o primeiramente enquanto ouvinte dos Expensive Soul, cuja versatilidade e capacidade de fusão de estilos me seduziu. Para além dessa admiração mútua, une-nos a paixão pelo nosso Alentejo, onde temos convivido e sedimentado a nossa amizade. Um dueto improvável? Sem dúvida! Mas propomo-nos a provar-vos que há pontos de encontro em universos aparentemente tão distintos. É ver para crer!”