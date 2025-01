Morreu, aos 90 anos, Moisés Espírito Santo, o sociólogo das religiões

O sociólogo, etnógrafo e etnólogo Moisés Espírito Santo, que desenvolveu trabalhos na área da religião e sociologia rural, morreu esta sexta-feira aos 90 anos, anunciou o Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS) da Universidade Nova de Lisboa.

Natural da Batalha, no distrito de Leiria, Moisés Espírito Santo era professor catedrático jubilado da Universidade Nova de Lisboa e destacou-se enquanto um dos responsáveis pela introdução e desenvolvimento da Sociologia Rural e da Sociologia das Religiões em Portugal.

“É com profundo pesar que damos conta (...) do falecimento de Moisés Espírito Santo, professor catedrático da Nova FCSH [Faculdade de Ciências Sociais e Humanas], estimado colega e referência no campo da Sociologia. A sua partida deixa um vazio imenso na nossa comunidade académica e científica, mas o seu legado permanecerá vivo em cada um de nós e em todo o trabalho que ele dedicou à sua paixão pela Sociologia”, lê-se na nota de pesar hoje divulgada.

Moisés Espírito Santo fez também investigação etnolinguística, a partir do estudo da toponímia antiga existente em Portugal, articulando os estudos e investigações da sua especialidade com disciplinas como a História, a Arqueologia e a Linguística. As suas investigações e publicações contribuíram para o conhecimento científico da origem e da identidade da língua portuguesa.

Refugiado e emigrante em França, entre 1963 e 1981, o investigador foi responsável pela fundação das primeiras associações portuguesas em França. Esteve ligado a cerca de cinco dezenas de agremiações de emigrantes e desertores portugueses e à Liga Portuguesa do Ensino e da Cultura Popular.

Ainda em França, formou-se em Sociologia Rural na École de Hautes Études en Sciences Sociales, doutorando-se depois em Sociologia das Religiões. É também autor de algumas polémicas edições, uma das quais Os Mouros Fatimidas e as Aparições de Fátima, lançado em 1995.

Dalila Cerejo, do CICS Nova, considera que Moisés Espírito Santo “foi, sem dúvida, um académico de grande destaque”, recordando “o privilégio de trabalhar e aprender com ele”.

“Os seus contributos para a Sociologia são incontornáveis, marcando gerações de estudiosos e fazendo da sua pesquisa uma referência nas áreas da sociologia da religião e da sociologia rural, da cultura, das dinâmicas das desigualdades sociais e das transformações sociais contemporâneas. A sua capacidade de análise profunda, a sua abordagem inovadora e a sua visão crítica enriqueceram os estudos sociais em Portugal e muito além das nossas fronteiras”, realçou a investigadora na nota de pesar.

A par do trabalho académico, “teve um papel fundamental na formação de novas gerações de sociólogos”. “Como colega e professor, era uma figura respeitada, sempre disposto a partilhar o seu vasto conhecimento, a desafiar o pensamento dos outros e a inspirar os seus alunos a pensar de forma crítica e criativa. O seu compromisso com a excelência académica, com o rigor e a ética, deixou uma marca indelével em todos nós”, afirmou Dalila Cerejo.

Moisés Espírito Santo “era alguém que acreditava profundamente na capacidade transformadora da ciência e do conhecimento” e “o seu trabalho continuará a ser uma fonte de inspiração para todos aqueles que, como ele, buscam entender e transformar a sociedade”.

O CICS Nova promete manter vivo “o seu legado, guiados pela sua paixão pela Sociologia e pelo seu exemplo de compromisso com a ciência e com o conhecimento".