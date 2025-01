Fim-de-semana na TV: Alice, Caída do Céu e a história de uma Loco’motive

CINEMA

Alice

RTP2, sábado, 23h

Passaram 193 dias desde que Alice foi vista pela última vez. Todos os dias, o pai (Nuno Lopes) repete o percurso que fez no dia em que ela desapareceu. A dor e a obsessão levam-no a instalar câmaras de vídeo nas ruas, numa busca desesperada por uma pista, uma ajuda, um sinal. Alice foi a primeira longa-metragem de Marco Martins, que a dedicou à mãe de Rui Pedro. Em Cannes, ganhou o Prémio Regards Jeunes na Quinzena dos Realizadores.

Posto de Combate

RTP1, sábado, 00h03

Com Orlando Bloom, Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Milo Gibson e Jack Kesy, um drama de guerra de Rod Lurie, a partir de uma obra de não-ficção escrita por Jake Tapper, sobre o ataque de 400 rebeldes taliban sobre um posto dos EUA em Kamdesh (Afeganistão), em 2009.

O Pátio das Cantigas

RTP1, domingo, 14h45

É umas das mais célebres e inesquecíveis comédias do cinema português. Retrata um típico bairro lisboeta em vésperas das festas populares e as pessoas que nele habitam, com os seus sonhos, desilusões, paixões, ciúmes e alegrias. Escrito pelos irmãos Ribeirinho e António Lopes Ribeiro, em parceria com Vasco Santana, assenta num delicioso jogo de diálogos e em cenas e frases que acabaram por ganhar vida própria, do pedido de lume a um candeeiro ao “Evaristo, tens cá disto?”

A Última Sessão de Freud

TVCine Top, domingo, 21h30

Ambientado em vésperas da II Guerra Mundial, ficciona um encontro entre o neurologista austríaco Sigmund Freud, criador da psicanálise, e o irlandês C.S. Lewis, celebrado autor de Trilogia Espacial, Cartas de Um Diabo ao Seu Aprendiz e As Crónicas de Nárnia. Matthew Brown realiza esta adaptação da peça de teatro de Mark St. Germain (que se responsabiliza pelo argumento), por sua vez inspirada no livro The Question of God, de Armand Nicholi. Anthony Hopkins, Matthew Goode, Liv Lisa Fries, Jodi Balfour, Jeremy Northam e Orla Brady assumem os papéis principais.

Eternals - Eternos

Star Channel, domingo, 23h08

Com realização de Chloé Zhao, é o 26.º filme do universo cinematográfico Marvel. Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Harish Patel, Salma Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden e Kit Harington dão vida às personagens.

SÉRIE

Lost na Fuseta - O Vestígio das Sombras

RTP2, sábado, 20h

Segunda temporada da minissérie baseada nos policiais de Gil Ribeiro, pseudónimo do alemão Holger Karsten Schmidt. Leander Lost é um inspector no espectro do autismo, brilhante nas capacidades dedutivas mas não tanto nas sociais, que vai trabalhar para o Algarve.

DOCUMENTÁRIOS

Caída do Céu

AMC Crime, sábado, 15h

Nem o pará-quedas principal nem o de reserva funcionaram naquele dia de Abril de 2015, em Wiltshire (Inglaterra). Victoria Cilliers, pára-quedista experiente, caiu desamparada, mas não morreu. O salto tinha sido organizado pelo marido. Parecia um acidente terrível. A investigação revelaria outra causa: uma tentativa de homicídio premeditada da parte dele. Esta série em três partes (para ver de uma vez) documenta o processo, com materiais inéditos, testemunhos (incluindo o de Victoria) e reconstituições.

Nheengatu: A Língua da Amazónia

RTP2, sábado, 1h16

Estreado mundialmente no DocLisboa 2020, o filme de José Barahona é uma viagem pelo rio Negro (afluente do Amazonas) guiada pelo nheengatu, uma “língua misturada” que foi imposta aos indígenas pelos colonizadores do século XV e que ainda hoje é falada por tribos da Amazónia profunda. Para dar voz ao património oral dessas populações, o realizador foca-se nas histórias que foram passando de geração em geração, contadas nesse idioma, e na herança que representam.

Loco’motive

TVI, sábado, 2h15

Desde Outubro de 2020 que quem entra nos Nirvana Studios, em Barcarena (Oeiras), é recebido por uma imponente locomotiva a vapor. Este documentário regista os trabalhos de transporte e recuperação dessa peça histórica que funde, na descrição da autarquia, “a arqueologia industrial com o imaginário steampunk”. Vemos este “cavalo de ferro” de 100 toneladas, datado de 1903, desde o momento em que deixa o Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, e ruma, escoltado por motards, em direcção ao centro cultural alternativo onde ganhará nova vida às mãos da Custom Circus.

Planeta em Perigo

Odisseia, domingo, 16h

A propósito do Dia Mundial da Educação Ambiental, o Odisseia acolhe a segunda temporada da série da BBC que ambiciona mostrar o impacto que os habitats mais vulneráveis estão a sofrer com o aquecimento global e a intervenção humana. É um projecto ambicioso: ao longo de sete anos, regressa aos mesmos locais para avaliar a evolução dos ecossistemas, com a ajuda de cientistas e ambientalistas.

Hitler, o Viciado

National Geographic, domingo, 23h15

Um lado menos conhecido de Hitler é desvendado neste documentário que se foca nas dezenas de substâncias que consumiu nos últimos anos de vida – morfina, metanfetaminas e sedativos, mas também bizarrias como sanguessugas ou fezes alheias – e questiona até que ponto terão afectado os seus discursos e as suas decisões.

DANÇA

4/4

RTP2, sábado, 22h01

Espectáculo da companhia australiana Chunky Move, com coreografia de Antony Hamilton, dançado por oito bailarinos com formações variadas, desde a dança contemporânea até movimentos de rua como o krump ou o hip-hop. O grupo descreve-a como “uma sinfonia rígida de movimento fascinante num cenário minimalista” em que “quartetos e duetos convergem e divergem em configurações cada vez mais hipnóticas”. Foi gravado pela RTP à passagem pelo Rivoli, no Porto, em Dezembro passado.

4/4

MÚSICA

As Melodias Favoritas de Lang Lang

RTP2, domingo, 23h05

Começou a estudar piano aos três anos de idade. Aos cinco, já tinha vencido o primeiro concurso. Para o pianista chinês Lang Lang, foi o começo auspicioso de uma carreira pautada por numerosos e prestigiados prémios, incluindo o Tchaikovsky para Jovens Músicos e o Leonard Bernstein. Conhece de perto orquestras como a de Filadélfia, a Sinfónica de Chicago, a Filarmónica de Londres, a Sinfónica da NHK do Japão ou a Gulbenkian. Aqui, toca uma selecção de peças que vai de Beethoven, Debussy e Brahms até à música d’Os Marretas ou do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, com a cidade de Paris como cenário.

INFANTIL

Armados em Espiões (VP)

Disney Channel, sábado, 20h45

Lance Sterling é um super-espião famoso que já salvou o mundo várias vezes, muitas delas com a ajuda das engenhocas desenvolvidas por um jovem cientista. Um dia, uma das invenções do seu ajudante dá para o torto e Sterling transforma-se num pombo. Mesmo assim, terá de conseguir salvar o dia uma vez mais. Realizada por Nick Bruno e Troy Quane, esta paródia aos filmes de James Bond é uma animação 3D dos estúdios Blue Sky, responsáveis pelas sagas Idade do Gelo e Rio.

A Princesa e o Dragão (VP)

Nos Studios, domingo, 9h36

Animação russa com assinatura de Marina Nefedova. É o sétimo aniversário da princesa Bárbara, que foi abandonada em bebé. A deambular pelos quartos secretos do castelo onde vive, a pequena encontra um livro mágico que é, na verdade, uma passagem para um reino encantado. É então que descobre um espelho que poderá trazer de volta a sua mãe.

Panda e os Caricas - Quando Eu Crescer

Panda+, domingo, streaming

A 1 de Dezembro de 2024, arrancou em Viseu uma nova aventura de Panda e os Caricas, desta vez a prometer ajudar os mais pequenos a “descobrir o que querem ser quando crescerem”, no meio de canções como Qual a profissão, Sem parar, Sou uma taça ou Panda style. O musical chega à plataforma de streaming depois de ter andado em digressão pelo país, com passagem por Portimão, Évora, Coimbra, Guimarães, Lisboa e Porto.