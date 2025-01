Directora do Louvre alerta ministra da Cultura francesa para a necessidade de se fazerem obras no museu

Laurence des Cars enviou um documento confidencial a Rachida Dati por estar preocupada com a multiplicação de avarias no espaço do museu e pelo seu estado de conservação.

A historiadora de arte que dirige o Museu do Louvre, Laurence des Cars, enviou no dia 13 de Janeiro à ministra da Cultura francesa, Rachida Dati, um documento confidencial, a que o Le Parisien teve acesso, onde alerta para uma “multiplicação de avarias nos espaços do museu, por vezes muito degradados” e para a necessidade de se fazerem grandes obras naquele que é o principal museu francês e o maior museu do mundo.

“A visita ao Louvre é uma verdadeira prova de resistência física; o acesso às obras de arte é demorado e nem sempre é fácil...”, descreve Laurence des Cars nesse documento. A directora alerta também que “o visitante não dispõe de espaços que lhe permitam fazer uma pausa”, que as zonas de restauração e as instalações sanitárias são insuficientes para o movimento do museu – só no ano passado foi visitado por 8,7 milhões de pessoas – e que estão “muito aquém” das normas internacionais.

O documento elenca a necessidade de várias intervenções e de algumas mudanças no Louvre, acrescentando que a sinalética do museu também deve ser “totalmente” repensada.

“Alguns espaços já não são estanques e outros registam variações de temperatura preocupantes, pondo em perigo a conservação das obras de arte", escreve a directora do museu na carta de três páginas.

Já nesta sexta-feira, a jornalista Roxana Azimi assina um artigo no Le Monde, que teve igualmente acesso ao documento, que as inundações da passada quarta-feira provocaram infiltração de água na Grande Galerie, o que obrigou à retirada de obras daquele espaço que é um dos mais visitados do museu. Já no ano passado o fosso medieval do museu esteve inundado. Em 2023, a exposição Claude Gillot, Comédies, Fables & Arabesques foi cancelada por causa da explosão de um cano de água.

Laurence des Cars, que era a antiga presidente do Museu d’Orsay e da Orangerie, e que foi nomeada para o Louvre em 2021, lembra também que “a concepção da Pirâmide do Louvre revela importantes lacunas”. Encomendada pelo Presidente François Mitterrand e projectada pelo arquitecto I.M. Pei em vidro, alumínio e aço para o centro da neoclássica Cour Napoléon, a construção da Pirâmide foi desde o início alvo de críticas. Des Cars escreve agora que não tem sabido resistir bem ao tempo e aos efeitos do aquecimento global.

“A concepção da Pirâmide revela algumas deficiências importantes: em dias muito quentes, o efeito de estufa criado pelo telhado de vidro torna este espaço muito inóspito para o público que o atravessa e para quem lá trabalha. Além disso, a insonorização deste espaço continua a ser muito fraca.”

O modelo que o Presidente Mitterrand queria para o Louvre nos anos 1980, em que o edifício tinha sido concebido para ter quatro milhões de visitantes por ano, não pode servir para um museu que chegou a receber mais de dez milhões de pessoas por ano antes da pandemia da covid-19 e do confinamento. Já durante esta direcção a directora impôs um limite de 30 mil visitantes por dia.

O modo como Mona Lisa (1503), de Leonardo da Vinci, é apresentada deverá também ser reequacionado. “A obra-prima de Da Vinci é uma obra que pertence ao mundo inteiro. Tendo ascendido ao estatuto de ícone, exerce um fascínio que não esmoreceu ao longo das décadas. Em resultado deste fervor popular, o público acorre em grande número à Salle des Etats sem que lhe sejam dadas as chaves para compreender a obra do artista: pondo assim em causa a missão de serviço público do museu", considera Des Cars.

O Le Parisien, que foi o primeiro jornal francês a revelar o conteúdo do documento na sua edição de quarta-feira, assinala que num panorama de instabilidade financeira e em que os governos podem cair a qualquer momento e os orçamentos para todos os museus têm vindo a ser reduzidos, o Louvre está a pedir que o Ministério da Cultura ali invista mais, embora sem avançar com qualquer valor neste documento. O artigo assinado por Yves Jaeglé avança também que estão a decorrer conversações entre a Presidência, o Ministério da Cultura e o Louvre, e que Emmanuel Macron tenciona abordar o assunto em breve. Por sua vez, o Le Monde noticia que o Palácio do Eliseu deverá anunciar na próxima terça-feira, dia 28 de Janeiro, o projecto para a nova entrada do museu.

Estão previstas a recuperação do pátio Cour Carrée e a abertura de uma nova entrada do lado da colunata de Perrault, em frente à igreja de Saint-Germain-l'Auxerrois, para ajudar a descongestionar o movimento na zona da pirâmide.

“O sucesso da Bourse du Commerce e a próxima abertura da nova Fondation Cartier alteraram profundamente o aspecto, o interesse e a percepção desta zona. Por conseguinte, é necessário repensar estes espaços para abrir o museu na sua totalidade, no âmbito de uma visão urbana global”, lê-se na nota enviada à ministra da Cultura.

Segundo o jornal Le Monde, há mais de dois anos que Laurence des Cars insiste com o Ministério da Cultura e com o Palácio do Eliseu para a obtenção da aprovação tanto das obras de emergência, orçamentadas em 450 milhões de euros, como para o projecto da nova entrada que deverá ultrapassar os 300 milhões de euros.