As Cenas do Fausto, obra-prima de Schumann, no Teatro Camões

A oratória profana As Cenas do Fausto de Goethe, de Robert Schumann, é uma obra-prima do Romantismo alemão, segundo o maestro Graeme Jenkins, que a vai dirigir neste sábado, no Teatro Camões, em Lisboa, no âmbito da programação do Teatro Nacional de São Carlos, encerrado para obras de requalificação no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Para o maestro britânico, esta é uma oportunidade de descobrir a música de Schumann e uma "obra-prima" da qual até os alemães se vão esquecendo.

A opinião é partilhada pela soprano Ana Quintans, que interpreta o papel de Gretchen, e reconheceu à agência Lusa só agora ter entrado em contacto com a obra, que considera "maravilhosa", sendo maior o seu conhecimento do repertório de canto e piano do compositor alemão.

A oratória tem por base o poema do dramaturgo, filósofo e poeta Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)​​, considerado o precursor do romance moderno europeu e que publicou em duas partes a sua tragédia em verso, saídas em 1808 e 1832.

"Robert Schumann [1810-1856] não é um compositor operático, mas compõe com uma capacidade descritiva tal, em cada uma das cenas, que é notável", realçou Graeme Jenkins. Schumann compôs especificamente para o poema de Goethe, de que apenas musicou cinco por cento, inspirado numa lenda alemã do século XV. O maestro, que já foi director musical da Glyndebourne Touring Opera e da Dallas Opera e maestro principal na Ópera de Colónia, disse que o maior desafio que a peça lhe apresenta reside na "sua dramática energia" e nos seus contrastes, tratando-se "da melhor música alguma vez composta".

A gravação desta oratória, sob a direcção do compositor e regente Benjamin Britten, com a participação do barítono alemão Dietrich Fischer-Dieskau, considerado como um dos maiores intérpretes do século XX, serviu de inspiração a Jenkins para trabalhar a obra-prima de Schumann. Vinda do início dos anos 1970, trata-se de uma das mais premiadas e reeditadas gravações do antigo catálogo Decca.

Para Graeme Jenkins, As Cenas do Fausto inspiraram o repertório operático de Richard Wagner (1813-1883). Ana Quintans concorda: "Há já essa ideia da alegoria, do simbólico, do transcendente, de uma procura incessante por alguma coisa, às vezes até conceitos metafísicos da vida".

Jenkins dirige esta produção do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) que conta com a participação da Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) e, como solistas, as sopranos Ana Quintans, Bárbara Barradas e Mariana Sousa, as contraltos Inês Constantino e Carolina Figueiredo, os tenores Leonel Pinheiro, Bruno Almeida e Sérgio Martins, os baixos André Baleiro, Tristan Hambleton e José Corvelo, além do Coro do TNSC.

O maestro realçou a prestação da OSP, referindo a sua evolução desde que a dirigiu pela primeira vez em 2017, e elogiou os cantores, destacando o trabalho de Ana Quintans, "com um excelente fraseado" e a sua "competência no lied germânico", assim como o dos tenores e até do "jovem baixo britânico Tristan Hambleton".

Para Ana Quintans, esta é uma obra de "difícil abordagem", desde logo pelo facto de Schumann ter composto especificamente para os poemas de Goethe. "Para quem preparara uma obra desta dimensão, há que entrar primeiro neste texto, nem sempre de fácil compreensão, e depois ir à procura de todo o seu potencial expressivo. Schumann utiliza muitíssimos recursos e compôs esta obra em diferentes momentos da sua vida. Escreveu-a durante dez anos", afirmou a soprano, referindo que a sua personagem, Gretchen, "tem um carácter bastante diferente, e está mais dentro do estilo da ópera que da oratória".

Quintans referiu que a sua ária "podia ser um lied acompanhado ao piano, mas claro, que com a orquestra ganha uma outra dimensão". Este é um texto romântico, defendeu Ana Quintans, justificando: "Sobretudo esta ideia do sublime, não do belo, mas do sublime, qualquer coisa que nos transcende e que comporta não só o que é formal, mas também aquilo que não tem forma, o espiritual, num sentido alargado".

"Nesta obra há um pouco de tudo. Goethe levou 60 anos a escrevê-la. Há esta história da Gretchen com Fausto, que é uma tragédia muito dura, mas depois há uma série de caminhos até chegar à salvação da alma de Fausto, depois do pacto que ele fez, no fundo até para entender o sentido da vida. Há uma certa espiritualidade e transcendência da obra."

Quintans admitiu a dificuldade, em termos culturais, para o público contemporâneo entender esta oratória, o que não aconteceria no século XIX, quando se estreou [1862], o que justifica, segundo a soprano, o compositor ter-se coibido de não fazer todas as cenas do poema original.

"Entre a minha primeira cena, o encontro fortuito no jardim, até à minha segunda cena, de pedido de ajuda a Nossa Senhora das Dores, há um hiato enorme. Na altura não constituía um problema, as pessoas estavam imbuídas destas histórias, o próprio mito do Fausto já existia."

Para Ana Quintans, "hoje em dia há a necessidade de um público não conhecedor preparar-se para um concerto destes. Tem de haver uma certa preparação, não dá para vir e usufruir só da música, é um texto que leva o seu tempo".

Daí a cantora lírica aconselhar o público a assistir à conversa que antecede o concerto, o que "ajuda muito a fruir deste objecto artístico". Neste sábado, às 17h00, Andrea Lupi modera uma conversa entre o musicólogo Edward Ayres de Abreu, director do Museu Nacional da Música, e o filósofo José Pedro Serra, professor catedrático no Departamento de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.