Pepetela: “Não será, certamente, nas nossas vidas, mas Angola ainda vai ser uma terra boa de viver”

Os livros já lhe custam mais a sair. Aos 83 anos, a memória prega partidas e dificulta a tarefa de manter o fio à meada no emaranhado de um romance. Tudo-Está-Ligado, o novo livro de Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos, vulgo Pepetela, navega entre uma espécie de pós-desalento com a evolução da sociedade angolana e uma esperança no regresso ao princípio, ao período anterior à chegada dos europeus, a uma ligação ancestral africana, à relação frugal e harmoniosa com a terra.

