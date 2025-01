Delírios e revelações no mundo de Cameron Winter: Heavy Metal

Cameron Winter canta delírios e revelações, misturando de forma notável o absurdo com o profundamente poético. Heavy Metal, que não é um disco de heavy metal (é antes de uma folk gentil e quase clássica, que não está inteiramente a salvo da possibilidade de, num ou noutro momento, saltar para fora do carril e descer descontroladamente o monte), saiu no início de Dezembro, altura em que as principais publicações especializadas ou praticamente já fecharam as suas listinhas dos melhores álbuns do ano ou já as publicaram. Mas, ainda que tenha tardado a revelar-se, vamos sempre a tempo de descobrir aquela que foi uma das boas surpresas de 2024. Cameron Winter pode ainda só ter 20 e poucos anos, mas Heavy Metal revela um compositor feito, preparado para, caso queira (e esperemos que sim), passar as próximas décadas a construir um corpo de trabalho de alto quilate.

