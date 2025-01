Afonso Cruz e os fins que enfrentamos — entrevista sobre O Que a Chama Iluminou

Parecia ser o fim — ou pelo menos assim o chegou a pensar Afonso Cruz. No Outono de 2019, o escritor estava em Santiago e presenciou os protestos que ocorreram na capital do Chile. Num desses dias, aconteceu-lhe algo que não esperava: quando saía de um restaurante com um amigo editor, a polícia disparou, injustificadamente, gás lacrimogéneo contra eles. A visão turva com que ficaram parece tê-los avisado de que era preciso fugir. Sem um caminho claro, acabaram por ir parar a um beco. Atrás de si, estava a polícia num veículo blindado. Foi ali, numa fuga sem saída, que Afonso Cruz pensou sobre o fim do mundo, e é dali que surge o seu mais recente livro.

