Taxistas de Londres mostram como o cérebro planeia a rota de um passageiro

Estudo com participação portuguesa volta a recrutar os taxistas londrinos para compreender o funcionamento do cérebro. Agora, para mostrar que a rota entre o local A e B não se faz aos poucos.

Entra o passageiro no táxi e indica o destino. Surge a pergunta: qual é o melhor percurso entre o ponto A e o ponto B? Aqui, entra o cérebro. Os taxistas de Londres, no Reino Unido, voltaram a ser “cobaias” dos cientistas para mostrar que quando estes motoristas planeiam as rotas entre o local de partida e o destino fazem-no com base em todo o caminho e de forma global – e não de rua a rua, ou seja, de forma sequencial. E este é, de facto, um método mais eficaz.