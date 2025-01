Donald Trump quer eliminar o horário de Verão. Mas porquê?

A hora de Verão, uma mudança radicada em quase todos os países na América do Norte e na Europa, está mais uma vez no centro das atenções, à medida que continuam os debates sobre a sua necessidade. Este fenómeno bianual de adiantar os relógios na Primavera e atrasá-los no Outono está enraizado na vida dos norte-americanos, canadianos, cubanos e dos portugueses há mais de um século. No entanto, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insiste no fim da hora de Verão, que considera inconveniente e dispendiosa.

