Vento forte, chuva e ondas de cinco metros: os efeitos colaterais da tempestade Éowyn em Portugal

A tempestade Éowyn vai afectar Portugal continental esta sexta-feira e sábado, embora com uma magnitude muito inferior à que se está a registar na Irlanda e Irlanda do Norte. Por cá, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva, vento e agitação marítima forte.

Segundo um comunicado do IPMA, à meia-noite desta sexta-feira a tempestade Éowyn estava centrada a oeste/sudoeste das ilhas Britânicas e a deslocar-se para nordeste. "A referida depressão não irá impactar directamente o estado do tempo em Portugal continental, embora se façam sentir efeitos colaterais", relata o IPMA.

Assim, o país deverá ser afectado sobretudo por agitação marítima forte na costa ocidental, com ondas de oeste/noroeste que podem chegar a uma "altura significativa" de entre quatro a cinco metros, uma situação prevista a partir da tarde desta sexta-feira e que se deverá manter até final da tarde de sábado.

"Adicionalmente, devido a um sistema frontal associado à referida depressão, prevê-se a ocorrência de precipitação a partir da manhã de dia 24 [esta sexta-feira] no Minho e Douro Litoral, que poderá ser por vezes forte a partir do final da tarde, e que se estenderá gradualmente às restantes regiões do país ao longo dos dias 24 e 25", refere o IPMA.

Sobre os detalhes específicos da intensidade dos efeitos colaterais, o comunicado de imprensa destaca apenas o aviso para a região do Minho onde "a precipitação será acompanhada de vento forte, com rajadas da ordem de 80 km/h nas zonas do litoral e das terras altas". O IPMA indicou também que a tempestade "não terá efeitos no estado tempo no arquipélago da Madeira".

Depois da passagem da tempestade Éowyn, o território de Portugal continental vai ser afectado por uma sequência de depressões ao longo do mês, com episódios de chuva e vento fortes. Segundo o boletim de previsão alargada, na próxima semana espera-se uma "precipitação total semanal e temperatura média semanal com valores acima do normal", em especial na região Norte.

Os ventos fortes da tempestade Éowyn estão a assolar sobretudo a Irlanda e a Irlanda do Norte desde a madrugada desta sexta-feira e já deixaram 800 mil casas e empresas sem electricidade. Também há 90 mil pessoas sem acesso à internet, avançou a Vodafone. Centenas de voos foram cancelados, incluindo quatro com destino a Lisboa, e algumas escolas e serviços de transportes públicos foram encerrados.

A pressão atmosférica registada numa das estações meteorológicas na Irlanda detectou uma queda de 34 hectopascais (hPa) em apenas cinco horas, passando de 979 hPa às 17h de quinta-feira para cerca de 945 hPa às 22h do mesmo dia. Ao longo de apenas 24 horas, a pressão atmosférica baixou em 50 hPa, destacou Nahel Belgherze, especialista em eventos meteorológicos extremos, nas redes sociais: Éowyn "está a adensar-se explosivamente" e a atingir a Irlanda "com intensidade feroz". Será "a tempestade de uma geração".

O estado do tempo e clima são conceitos diferentes. O tempo previsto para estes dias corresponde ao estado instantâneo da atmosfera em Portugal, definido através de variáveis meteorológicas como a temperatura, precipitação, humidade, ou velocidade do vento. Já o clima consiste nos padrões registados ao longo de vários anos. Veja aqui mais sobre como os eventos meteorológicos no dia-a-dia podem (ou não) reflectir as alterações climáticas e como estas mudanças estão a intensificar os fenómenos meteorológicos extremos.