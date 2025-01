Éowyn, a “tempestade de uma geração”, faz pelo menos um morto na Irlanda

Os ventos fortes da tempestade Éowyn assolaram a Irlanda e a Irlanda do Norte durante a madrugada e manhã desta sexta-feira e deixaram quase um terço das casas e empresas irlandesas sem electricidade. Pelo menos uma pessoa morreu quando um carro caiu sobre a sua viatura no condado de Donegal, em Belfast. Também há 90 mil pessoas sem acesso à internet, avançou a Vodafone. Centenas de voos foram cancelados, incluindo quatro com destino a Lisboa, e algumas escolas e serviços de transportes públicos foram encerrados.

As autoridades irlandesas tinham avisado que a tempestade seria uma das mais perigosas, comparativamente a outras já enfrentadas, e aconselharam as pessoas a permanecerem em casa. A agência meteorológica irlandesa, Met Eireann, informou que uma rajada de 183 quilómetros por hora durante a noite em Mace Head, no condado de Galway, bateu um recorde de 80 anos.

A ESB Networks, que fornece energia a toda a Irlanda, declarou que registou danos “sem precedentes” na sua rede e que essa é a origem dos cortes de energia. Esses cortes devem prosseguir à medida que a tempestade se dirige para norte. A empresa de electricidade já tinha afirmado, antes da tempestade, que o restabelecimento da energia poderia demorar até nove dias para alguns clientes.

Galway, IrelandStorm Éowyn is currently hitting Ireland with strong winds, recording highest gusts of 155 km/h in Knock.



?? @GalwayAquarium. #StormÉowyn https://t.co/pmmwXUOT75 pic.twitter.com/gA3rUNqdGQ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 24, 2025

Mais de 1800 objectos estão a bloquear estradas na Irlanda do Norte após a passagem da tempestade Eowyn, disse o Departamento de Infra-estruturas no final da tarde desta sexta-feira. “Muitas estradas em toda a Irlanda do Norte continuam intransitáveis, com árvores caídas, detritos e linhas de energia a não funcionar", disse o chefe da polícia Davy Beck, responsável pela operação de resposta à tempestade. “Peço à população que considere e se questione sobre se sair de casa é absolutamente necessário até que a tempestade passe completamente", referiu Beck, acrescentando que não há, para já, feridos a registar, mas que serão necessários vários dias para avaliar o verdadeiro impacto da Éowyn.

Mais de 110 partidas e 110 chegadas programadas para Dublin foram canceladas, informou o aeroporto, acrescentando que eram possíveis mais cancelamentos e atrasos. Todas as escolas da Irlanda e da Irlanda do Norte foram encerradas na sexta-feira e os transportes públicos não funcionarão na Irlanda enquanto estiver em vigor um aviso vermelho de vento.

Os números falam por si. A pressão atmosférica registada numa das estações meteorológicas na Irlanda detectou uma queda de 34hPA em apenas cinco horas, passando de 979hPa às 17h de quinta-feira para cerca de 945hPA às 22h do mesmo dia. Ao longo de apenas 24 horas, a pressão atmosférica baixou em 50hPa, destacou Nahel Belgherze, especialista em eventos meteorológicos extremos, nas redes sociais: Éowyn "está a adensar-se explosivamente" e a atingir a Irlanda "com intensidade feroz". Será "a tempestade de uma geração".

Storm Eowyn is slamming Ireland with ferocious intensity after explosively deepening by 50 hPa in 24 hours. Sting jet is coming onshore now.



A generational storm. pic.twitter.com/Q5CDXn96f8 — Nahel Belgherze (@WxNB_) January 24, 2025

O aviso vermelho é o nível de alerta mais elevado e foi aplicado em todo o país pela primeira vez desde a tempestade Ophelia, em 2017, que matou três pessoas. Deverá ser levantado para a maior parte da Irlanda às 11h e para a Irlanda do Norte, governada pelos britânicos, às 14h.

Um aviso vermelho também está em vigor para as áreas sudoeste e central da Escócia das 10h às 17h, disse o Met Office do Reino Unido, o serviço meteorológico britânico, alertando as pessoas para esperarem o levantamento de detritos que possam representar perigo de vida, como telhados arrancados e o corte de estradas e pontes.

Dezenas de voos dos aeroportos de Edimburgo e Glasgow foram cancelados. A National Rail aconselhou as pessoas que vivem em toda a Escócia e em partes do Norte de Inglaterra a não viajarem na sexta-feira. Durante a manhã desta sexta-feira, as ruas de Dublin, normalmente movimentadas, estavam desertas, uma vez que as lojas mantiveram as suas portas fechadas e a população acatou o pedido para permanecer em casa até que o alerta vermelho para o vento - o mais elevado - fosse levantado, o que aconteceu pelas 11h para a maior parte do território irlandês.

Storm Éowyn Hits Ireland



A powerful and windy storm has hit Spanish Point in County Clare, Ireland, as Storm Éowyn makes landfall. Stay safe, Ireland ????



January 24, 2025 https://t.co/mOOkBh1xor pic.twitter.com/6RC69wGnAM — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 24, 2025

Éowyn traz mau tempo a Portugal

A tempestade Éowyn também vai afectar Portugal Continental a partir de sexta-feira e até sábado, 25 de Janeiro, embora com uma magnitude muito inferior à que se está a registar na Irlanda e Irlanda do Norte. Por cá, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva, vento e agitação marítima forte.

A precipitação começa a partir da manhã de sexta-feira no Minho e Douro Litoral e poderá ser por vezes forte a partir do final da tarde, indicou o instituto num comunicado. A chuva irá estender-se "gradualmente às restantes regiões do país ao longo de sexta-feira e sábado", pode ler-se.

No Minho, a precipitação será acompanhada de vento forte, com rajadas da ordem dos 80km/h nas zonas do litoral e das terras altas, acrescentou.

A partir da tarde de sexta-feira prevê-se agitação marítima forte na costa ocidental, com "ondas de oeste-noroeste com quatro a cinco metros de altura, que se deverá manter até ao final da tarde de sábado". "Por estes motivos foram emitidos avisos meteorológicos de nível amarelo para a agitação marítima, vento e precipitação em alguns distritos", apontou ainda. O IPMA indicou também que a tempestade "não terá "efeitos no estado do tempo no arquipélago da Madeira".