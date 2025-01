Nova política para solos: “A teia dos interesses ganhou”, lamentam ambientalistas

O polémico diploma que gerou uma forte contestação de especialistas, investigadores e ambientalistas não foi revogado na Assembleia da República esta sexta-feira. Em vez disso, o decreto-lei que permite a reclassificação de solos rústicos para urbanos, com o objectivo de resolver o problema da habitação, vai ser alterado em sede de comissão parlamentar. “Não chega”, reage Francisco Ferreira, presidente da associação ambientalista Zero, confessando “uma enorme desilusão com o PS que devia ter feito mais e com o Governo que demonstrou uma total insensibilidade aos múltiplos apelos da sociedade civil”.

“A teia dos interesses associados à construção, autarquias e votos próximos das eleições mandou mais do que todos os apelos da sociedade civil. A teia dos interesses ganhou”, resume o representante da Zero e professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Pedro Bingre do Amaral, presidente da Direcção Nacional da Liga para a Protecção da Natureza (LPN), subscreve a leitura de Francisco Ferreira e acrescenta: “Além disso, isto vai-nos custar muito caro, vais custar caro ao país em termos ambientais e financeiros”.

Em declarações ao PÚBLICO, Francisco Ferreira repete por diversas vezes o sentimento predominante após a discussão do diploma na Assembleia da República nesta sexta-feira: “É lamentável”. Por seu lado, Pedro Bingre Amaral começa por referir ao PÚBLICO que está “desapontado, abalado, pasmado como urbanista, especialista e cidadão”.

Não que a expectativa fosse muito diferente do que acabou por acontecer nesta sexta-feira no parlamento. Mas, depois de todos os apelos, cartas abertas, artigos de opinião que formaram um ruidoso coro de críticas ao diploma que pode afectar de forma negligente o ambiente no país, autorizando uma invasão de zonas protegidas e ecossistemas importantes, Francisco Ferreira esperava mais. “Esperava mais do Governo e da oposição”, diz.

O presidente da LPN, que foi um dos autores da Lei do Solos de 2014, também admite que não tinha grandes esperança de que o diploma fosse revogado, mas “esperava que, pelo menos, uma coisa muito determinante fosse feita: que fosse suspensa a vigência do decreto-lei até que as alterações solicitadas fossem discutidas e aprovadas”.

E avisa: “É evidente que agora essa discussão vai ser adiada para as calendas e, nessa altura, já será demasiado tarde e o país já estará repleto de pedidos de loteamento. Teremos a partir de 29 de Janeiro loteamentos avulsos pelo país todo, ao sabor do juízo e interesse dos autarcas”. Aliás, nota, “de Norte a Sul do país o preço dos solos rústicos já dispararam, com todos estes terrenos na mira do alvará”. Ou seja, “o contágio da especulação já começou”.

Alterações propostas são medidas paliativas facilmente contornáveis

As propostas de alteração que o PS levou para cima da mesa de discussão ficam muito aquém de uma garantia da salvaguarda do ambiente em Portugal, avaliam os representantes da Zero e da LPN. “Falharam no essencial que era retirar a ameaça de construção em zonas de Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional, e noutras áreas classificadas”, avalia Francisco Ferreira. “Isso era o essencial. Era simples, directo e claro.”

Sobre as propostas de alteração do PS que o Governo aceitou levar para discussão em comissão parlamentar, Francisco Ferreira espera por mais pormenores e clarificação. O que sabemos, explica, é que “o PS pede para eliminar a questão do valor moderado das habitações, quer incluir o critério de contiguidade territorial, impor um nível de avaliação e escrutínio das decisões e limitar no tempo a vigência do diploma”. Mas, constata o presidente da Zero, ainda não se sabe bem o que isso pode significar na prática.

Foto Ambientalistas, especialistas e investigadores uniram-se contra nova política dos solos para construção de habitação em solos rústicos Chris Clor/Blend Images/GettyImages

Centrando-se apenas nas propostas na frente ambiental, Francisco Ferreira aprova a aplicação do critério de contiguidade territorial. Esta alteração proposta pelo PS poderá restringir a expansão urbanística, permitindo apenas a reclassificação de terrenos rústicos em urbanos nas áreas que estejam próximas do perímetro urbano. Mas quanto ao resto, sobram questões.

Como e quem vai aplicar o tal “nível de avaliação e escrutínio das decisões”? O Ministério do Ambiente, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, a Agência Portuguesa do Ambiente e outras entidades entram em cena de forma decisiva nestes processos? Sobre a limitação da vigência deste decreto-lei, escusado será dizer que a Zero preferia que fosse nula, mas, seguindo em frente, falta saber também qual o horizonte temporal que ficará decidido se esta proposta de alteração for aprovada.

“Vai manter-se tudo na mesma. A boa-fé deste desfecho desta sexta-feira vai ser avaliada pela rapidez com que serão feitas estas alterações”, defende o presidente da direcção da LPN, que considera as propostas do PS meras “medidas paliativas”. Todas estas propostas estão marcadas por “sofismas jurídicos” que são facilmente contornáveis e que não terão qualquer efeito prático no que se pretendia: salvaguardar o ambiente. “É uma manobra de diversão”, resume Pedro Bingre Amaral.

E agora?

O decreto-lei que altera o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), publicado em Diário da República em Janeiro, entra em vigor no final deste mês, no dia 29 de Janeiro. O novo diploma foi promulgado em Dezembro por Marcelo Rebelo de Sousa, que desde logo não se absteve de o considerar “um entorse significativo [sic] em matéria de regime genérico de ordenamento e planeamento do território, a nível nacional e local” e a polémica nasceu.

Representantes de várias associações ambientalistas, instituições académicas, e outras entidades manifestaram-se contra esta nova política dos solos. Mesmo que sofra as alterações propostas pelo PS “esse será um passo extremamente pequeno em relação ao desejável e à salvaguarda do ambiente, depois de todos os nossos apelos objectivos e muito bem justificados”, diz Francisco Ferreira. E agora? O presidente da Zero admite procurar alguma saída jurídica para travar esta lei que considera gravosa, mas é cedo para saber se existe solução. Pedro Bingre do Amaral é mais pessimista e não vê na Constituição portuguesa nada que possa travar o processo de entrada em vigor do decreto-lei.

Independentemente do que se faça daqui para a frente, o desfecho é uma clara decepção para os ambientalistas e especialistas. Mas será que o desalento vai calar os protestos?